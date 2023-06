Vite al Limite Ontreon oggi: il Covid ha lasciato il segno

Ontreon di Vite al Limite aveva superato di poco i 317 chili: oggi dopo aver contratto il Covid i fan sono in apprensione

Tra i tanti casi affrontati dal dott. Nowzaradan quello di Ontreon di Vite al Limite è il più eclatante. 37 anni, il paziente è cresciuto con i nonni e ha vissuto un’infanzia strana con un padre che non ha mai conosciuto e una madre che lavorava troppo. Durante la crescita, la nonna di Shannon era più che felice di fornirgli cibo in abbondanza per confortarlo. Sfortunatamente però il protagonista di Vite al Limite ha usato il cibo come meccanismo di difesa per combattere il dolore e ha aggiunto peso nel corso degli anni. Durante la trasmissione ha rivelato di dover prendere numerosi farmaci per mantenersi in vita perché a causa del peso soffre di insufficienza cardiaca congestizia e di diabete. La moglie di Ontreon, Musa Dube, era interessata a formare una famiglia, ma era necessario che il marito perdesse peso. Prima di partecipare a Vite al Limite, Ontreon è stato rifiutato da numerosi medici che gli hanno comunicato di non poter fare nulla per lui. Gli è stato anche detto che sarebbe stato fortunato se avesse raggiunto i 40 anni a causa del suo peso, dei problemi al cuore e di altre complicazioni di salute.

Basti pensare che durante la sua esperienza ha spiegato di non riuscire a stare in piedi per più di cinque minuti e di avere difficoltà nell’eseguire le attività di base, come lavarsi e vestirsi. La stessa moglie era scettica su un’eventuale perdita di peso ma il dott. Nowzaradan gli trasmette la forza per crederci. Le prime tre visite di controllo non vanno bene e alla fine dell’episodio, Ontreon di Vite al Limite invece di perdere peso, aveva aggiunto 15 chili in due mesi.

Vite al Limite Ontreon oggi: paura per le sue condizioni

Subito dopo la trasmissione Ontreon di Vite al Limite è apparso più volte sui social e dopo aver capito che i suoi problemi di peso erano nascosti nei suoi traumi infantili, ha visitato uno psicologo per trovare una soluzione duratura. In questo modo è riuscito a gestire il suo bagaglio emotivo. Sempre grazie alla moglie ha provato a cambiare vita e a lavorare su se stesso perseguendo attivamente una vita spirituale. Le condizioni di Ontreon di Vite al Limite oggi però preoccupano perché da tempo non è più presente sui social e non si hanno notizie ufficiali. Una fonte accreditata sostiene che sia risultato positivo alla COVID-19 e in realtà anche sulla sua pagina Facebook era presente uno stato, poi cancellato, dove spiega che si sta riprendendo dal virus. Da quel momento però non si sono avute più notizie e Ontreon di Vite al Limite oggi potrebbe essere ancora in gravi condizioni considerando i tanti problemi di salute di cui soffriva. I fan del programma e della sua storia sperano che il triste presagio degli altri medici non si sia tramutato in realtà e che Ontreon di Vite al Limite possa prima o poi tornare sui social per raccontare la sua vita dopo l’esperienza negativa con il dott. Nowzaradan.