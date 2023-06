Chi è Elecktra Bionic drag queen: com’era da uomo FOTO

Elecktra Bionic è giudice di Non sono una signora trasmissione di Raidue condotta da Alba Parietti: la foto di com’è da uomo

Celebre per la vittoria della prima edizione di Drag Race Italia, Elecktra Bionic è una delle drag queen giudice della trasmissione Non sono una signora in onda su Raidue e condotta da Alba Parietti. Come è da uomo oltre dalle foto che circolano sul web, l’artista si evince dal vero nome che è Mattia Di Renzo, ha 29 anni è di origini torinesi ma vive a Milano. Il suo ruolo è quello di riuscire a scoprire chi si cela dietro il make up da donna artista che di puntata in puntata cercherà di conquistare i telespettatori con le sue performance sul palco votate dalla stessa giuria divisa con Vanessa Van Cartier nota per aver conquistato il titolo di Miss Continental e di origini italo-belga e Maruska Starr, cantante e vera icona del movimento con oltre dieci anni di carriera. Per loro varranno i voti mentre Sabrina Salerno, Mara Maionchi, Filippo Magnini e Cristina D’Avena avranno il compito di provare a togliere la maschera di trucco dei vip nel cast di Non sono una signora. Elecktra Bionic è nato il 16 maggio 1994, ha sempre coltivato fin da bambino la sua passione per il canto, la danza e la recitazione che ha trasformato in carriera con le sue performance live da drag queen nei locali di grido della movida torinese. All’inizio della sua professione ha anche lavorato per anni in una profumeria dove ha anche approfondito le sue conoscenze di make up. Vanta in curriculum oltre che alla vittoria nella prima edizione di Drag Race Italia e a un posto da giudice in Non sono una signora il titolo di Beauty Queen Piemonte.

Elecktra Bionic com’è senza trucco

Elecktra Bionic ha spiegato perché ha scelto di diventare una drag queen. Da sempre appassionato di spettacolo, sentiva il bisogno di apparire sul palcoscenico non come un canone prestabilito ma sprigionando tutta la sua essenza. La vera arte per Mattia è mettere se stessi al servizio del pubblico e riesce ad esprimersi al massimo vestito e truccato da donna. Da sempre inoltre l’eco dei suoi spettacoli hanno anche aiutato il movimento LGBTQ grazie ai suoi messaggi contro l’omofobia, la differenza di genere, la violenza sulle donne, la omotransfobia e il razzismo. Purtroppo la drag queen ha ricevuto un bruttissimo attacco, una vera e propria aggressione omofoba. Era di ritorno da un locale con un suo amico e sulla strada di casa è stato aggredito da un gruppo di francesi. Il suo profilo Instagram è elecktra_bionic con quasi 90 mila follower, tra le curiosità sulla giudice di Non sono una signora, l’altezza ben 1.90 m, i tatuaggi che sfoggia con piacere e l’amore per la sua nipotina. Possiamo ammirare nella foto allegata all’articolo come è da uomo Elecktra Bionic senza trucco, una trasformazione artistica sensazionale la sua che valorizza con il makeup i suoi tratti estetici che hanno aiutato sicuramente per il successo dell’artista tanto quanto il suo enorme talento sul palcoscenico.