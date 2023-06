Noos significato: perché il programma di Alberto Angela si chiama così

Noos è il titolo del nuovo programma di Alberto Angela: il significato e perché si chiama così invece che SuperQuark

Dopo la morte di Piero Angela a prendere il timone dello storico programma SuperQuark è stato suo figlio Alberto Angela che però ha cambiato il nome della trasmissione in Noos e c’entra il significato di questa parola che viene dal greco antico. Sicuramente, come può essere evidente a chi ha un minimo di sensibilità, la scelta di cambiare il titolo del cult inventato dal padre è sia affettivo che di rispetto nei confronti dello scienziato. Il nuovo spazio di approfondimento di Raiuno a cui presta il volto l’archeologo è in sostanza lo stesso format di SuperQuark ma che aggiunge alle consuete materie scientifiche, approfondimenti di paleontologia, digitale e attualità in dialogo con ospiti di spessore. L’intento di Noos di Alberto Angela è quello di ampliare gli orizzonti rispetto al passato e di arrivare ad un pubblico più giovane catturandolo con delle tematiche più vicine ai loro interessi. Una sorta di puntata enciclopedia su Raiuno per lasciar scoprire ai telespettatori quelle curiosità che magari avevano fin da bambini e quelle risposte che cercano che su argomenti più disparati. Noos (si legge Nus) è la facoltà speciale o parte dell’anima mediante la quale si percepisce la verità e altre cose di natura più divina, come la virtù.

Noos significato

L’esercizio del Nous – cioè conoscere le cose per mezzo di esso – si chiama noesis. La conoscenza è spesso paragonata alla visione; è qualcosa come “vedere” una verità. Quando diciamo: “Ah, ora capisco il tuo punto” e simili, ciò esprime l’avere una comprensione noetica o una comprensione di una verità o di un principio. Oggi non esiste una parola italiana di uso comune che abbia lo stesso significato di Nous anche se letteralmente il significato è mente ma Alberto Angela nel suo programma su Raiuno si rifà all’accezione filosofica di questo termine coniato da Anassagora. Di conseguenza, il concetto di Nous è quasi scomparso dalla scienza moderna. Storicamente, le parole Intelletto e Intelligenza significavano più o meno la stessa cosa di Nous; oggi quella connessione è oscurata da un significato molto ampio di ‘intelligenza’, che può essere applicato anche ad animali e macchine (perché possono, ad esempio, pianificare e apprendere). Nous è qualcosa come la coscienza stessa, e, almeno con le macchine, non sarebbe certamente applicabile.

Un altro possibile termine quasi equivalente è ragionamento, una forma di pensiero discorsivo, mentre la noesis è l’apprensione diretta della verità. Il pensiero discorsivo corrisponde a ciò che i filosofi greci chiamavano dianoesis , che è associato a una diversa facoltà mentale, la dianoia. La ragione stessa (cioè, Nous ) è parte del ragionamento – cioè, il mezzo con cui percepiamo la verità di un argomento o di un’inferenza. Noesis è talvolta definita come intuizione. Ancora una volta, questo è vero solo in parte, perché l’intuizione ha due significati comuni. Il primo (la capacità di comprendere qualcosa immediatamente, senza bisogno di un ragionamento cosciente) è simile alla noesis ; il secondo (la conoscenza che deriva dal sentimento istintivo piuttosto che dal ragionamento cosciente) non lo è.