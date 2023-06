Chi è Kurt Seyit in La ragazza e l’ufficiale: in Beautiful

Kivanc Tatlitug, 40 anni, è l’attore che interpreta Kurt Seyit in La ragazza e l’ufficiale fiction turca in onda su Canale 5. Nella sua carriera anche Brave and Beautiful

Il personaggio protagonista della fiction La ragazza e l’ufficiale, in onda su Canale 5, è Kurt Seyit interpretato dall’attore Kivanc Tatlitug. Di origine turca, stessa nazionalità della madre, è nato il 27 ottobre 1983 ad Adana da due genitori fornai, nel suo sangue inoltre scorre sangue albanese da parte del nonno paterno. Il padre invece è bosniaco e proprio da quest’ultimo ha assorbito la passione per il basket, infatti prima di diventare modello e poi attore ha giocato in diverse squadre amatoriali a Istanbul. Il suo sogno di diventare un professionista si è spento quando un infortunio lo ha obbligato a rinunciare allo sport. La carriera di modello è iniziata dopo che la madre lo ha iscritto ad un concorso e dopo aver lavorato per due anni con diverse agenzie, l’attore che interpreta Kurt Seyit in La ragazza e l’ufficiale ha raggiunto la popolarità nel 2002 quando ha prima vinto il premio Miglior modello della Turchia e poi lo stesso titolo a livello mondiale. Il grande successo lo ha portato a Parigi dove ha lavorato per un anno e mezzo prima di tornare in Turchia e iniziare gli studi di recitazione

Il primo ruolo da attore di Kivanc Tatlitug è stato nella serie Silver girato nel 2005, successivamente ha fatto parte di numerosi telefilm e serie tv turche oltre a recitare al cinema nel film Black Sea 2. Grazie alla serie Ask-i-Memnu, ha vinto l’Altin Kelebek Award come migliore attore e ha confermato il suo status di grande interprete nella serie Kuzey Güney. Nel 2014 Kivanc Tatlitug è il volto che interpreta Kurt Seyit in La ragazza e l’ufficiale, ruolo che gli permette di conquistare l’intero mondo arabo che lo vede come il nuovo Brad Pitt. La sua carriera decolla e prende parte a Brave and Beautiful nel ruolo di Cesur Alemdaroğlu e poi KadirAdalı nella serie Çarpışma. In Turchia ha prestato la sua voce per Toy Story 3 ed è stato insignito dei riconoscimenti di “Miglior attore” agli “Stars of the Year Awards”.

Kivanc Tatlitug moglie e figli

La moglie di Kivanc Tatlitug, l’attore che interpreta Kurt Seyit in La ragazza e l’ufficiale, è Basak Dizer, stilista di 46 anni. Laureata in fashion design, ha conosciuto il suo futuro marito nel 2013 durante una trasmissione televisiva turca, Medcezir: lei era la stilista dello show, lui invece era lì come ospite. Come confermato da numerose interviste fu subito amore a prima vista. Il 19 febbraio 2016, i due si sono scambiati i voti nuziali presso l’ambasciata turca a Parigi alla presenza dei loro cari amici e familiari. Negli anni Basak Dizer è diventata una stilista di grande successo lavorando per tanti attori turchi e approdando anche ad Hollywood dove ha vestito tanti popolari interpreti. La moglie di Kivanc Tatlitug è inoltre creatrice del negozio online, Room and Rumors, che offre diversi prodotti come gioielli, borse e vestiti. L’attore che interpreta Kurt Seyit e la moglie Basak Dizer hanno un figlio, Kurt Efe, nato ad aprile 2022.