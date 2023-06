Romina Power quanti figli ha con Al Bano: lo scoop

Romina Power e Al Bano hanno tre figli oltre alla scomparsa Ylenia Carrisi mentre con Loredana Lecciso il cantante è papà di Jasmine e Albano jr

Romina Power, oggi 71 anni, è da sempre nel cuore degli italiani per il suo talento da artista e soprattutto per la sua lunga relazione sfociata in matrimonio e figli con Al Bano Carrisi. Una coppia che ha fatto sognare intere generazioni, nata sul set del film Nel Sole. Lei aveva solo 16 anni e in quanto figlia del grande Tyrone Power, noto attore di Hollywood, si rese protagonista delle copertine di gossip perché si innamorò del semplice, giovane, occhialuto e 27enne Al Bano, il cui vero nome è Antonio. L’America e Cellino San Marco sembravano così distanti da rendere agli occhi dei malpensanti la storia d’amore dei futuri coniugi Carrisi solo una trovata pubblicitaria visto che ricalcava proprio la trama del film che ha reso celebre il cantante pugliese. A dispetto delle critiche, dopo tre anni di fidanzamento Romina e Al Bano hanno celebrato il loro matrimonio nel 26 luglio 1970 e sono stati sposati per lungo tempo, precisamente per 30 anni. Dopo la separazione, il divorzio arrivò nel 2012 ma per anni si è sempre parlato a fase alterne di un ritorno di fiamma tra le due voci di Felicità che però non si è mai realmente concretizzato rimanendo solo un’illusione dei fan.

Romina Power e Al Bano: tradimento e separazione

Il segreto del loro successo era come detto dalla stessa Power nel loro amore, nel sentimento che li univa che è stato musa ispiratrice di canzoni di successo che rimarranno eterne come Nostalgia Canaglia, Ci sarà e Il ballo del qua qua. In realtà nonostante una bella famiglia e bei figli nel corso di questi anni in interviste separate, il cantante pugliese e l’attrice americana hanno spiegato i motivi della rottura che però non coincidono: il pubblico ha sempre pensato che la scomparsa di Ylenia Carrisi, primogenita della coppia, avvenuta nel 1994 nel Missouri sia stato l’evento che ha portato ad un allontanamento e una crisi profonda mai superata, periodo di dolore che entrambi ovviamente non hanno mai negato. Sul perché Al Bano e Romina si sono lasciati è intervenuto lo stesso artista parlando di uso di sostanze stupefacenti leggere da parte della ex moglie che hanno portato alla separazione, invece la figlia di Tyrone Power ha rivelato di aver tradito il marito con Lorenzo Crespi conosciuto sul set di Sandokan la tigre della Malesia e scoperto dalla stessa voce di È la mia vita.

La donna ha sempre definito l’infedeltà come un rimorso. Oggi il cantante di Cellino San Marco è legato a Loredana Lecciso mentre non si hanno notizie di un nuovo fidanzato o compagno dell’americana. Romina Power ha quattro figli con Al Bano: Ylenia, scomparsa nel 1994 e che oggi avrebbe 53 anni, Yari, 50 anni, Cristel, 37 anni, e Romina Carrisi, 36 anni. I due sono anche nonni di tre nipoti avuti dall’ultimogenita Cristel con l’imprenditore Davor Luksic: Kay Tyrone, 5 anni, Cassia Ylenia, 4 anni, e Ryo Ines, 2 anni. Per quanto riguarda lo scoop che si rincorre negli ultimi giorni, dopo una dichiarazione di Jasmine Carrisi a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, i rapporti tra i figli di Al Bano e Loredana Lecciso non sarebbero idilliaci con Romina Power.