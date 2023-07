Barbara D’Urso lascia Mediaset per il programma Rai: l’indiscrezione

Barbara D’Urso non sarà più a Pomeriggio 5: lascia Mediaset secondo indiscrezioni per approdare in Rai partendo da Ballando con le Stelle in una veste d’eccezione

Ormai è ufficiale l’addio alla conduzione di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso e nonostante nel comunicato Mediaset si parli di nuovi progetti editoriali da discutere, su più fronti le indiscrezioni che si rincorrono nei corridoi dei palinsesti televisivi vedono Carmelita lasciare Mediaset. D’altronde sarebbe difficile poter immaginare una star come la conduttrice a cui già sono stati ridotti alcuni dei programmi che conduceva in passato come Live Non è la D’Urso accontentarsi di un ruolo secondario dopo essere stata per oltre 20 anni uno dei volti di punta della rete del Biscione. Dipenderà dunque dalla scelta di Pier Silvio Berlusconi nel volerle affidare uno spazio di spessore ma sembra difficile visto che le ha tolto di fatto Pomeriggio Cinque. Non è difficile dunque dedurre che è finita l’era dursiana su Canale 5. Se però si fa un passo indietro a qualche settimana fa sembra che il destino della dottoressa Giò sia già scritto: Barbara D’Urso lascia Mediaset per passare alla Rai. Il programma pioniere di questo clamoroso passaggio potrebbe essere già a partire da ottobre con l’attrice nella nuova edizione di Ballando con le stelle 2023. Milly Carlucci a domanda diretta in più interviste non è sembrata affatto fredda su questa indiscrezione. Al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini altro volto Mediaset confermato al timone del Grande Fratello, Milly aveva confermato che tre anni fa aveva parlato personalmente con la D’Urso riguardo ad una sua partecipazione al suo show del sabato sera nelle vesti di ballerina per una notte. Non se ne fece più nulla perché gli impegni dell’ex volto di Pomeriggio Cinque erano all’epoca fitti e non riusciva a conciliare la sua presenza con lavoro e vita privata.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle

In seguito a queste dichiarazioni si è continuato con insistenza di Barbara D’Urso giurata a Ballando con le Stelle, un colpaccio se si dovesse pensare alla conduttrice accanto a Selvaggia Lucarelli. La presenza della napoletana sarebbe però non arricchimento ma un passaggio di testimone tra lei e la giornalista con cui non corre buon sangue. Anche in questo caso Milly Carlucci ha aperto alla D’Urso giurata nel corso del programma Da noi a ruota libera dove ha lanciato una vera e propria bomba. Nonostante manchino pochi mesi, la giuria di Ballando con le stelle non è stata confermata in nessun elemento: ci potrebbe essere quindi una svolta epocale con l’approdo al di là del bancone della pista da ballo di Raiuno di Luisella Costamagna, Andrea Caprarica, Barbara D’Urso e Simone Di Pasquale, quest’ultimo ex ballerino professionista e nell’ultima edizione parte della giuria a bordocampo insieme a Sara Di Vaira. Tra i nomi che sono stati accostati ai giudici di Ballando con le Stelle c’è anche Francesca Fagnani e soprattutto Giuseppe Cruciani, ex tra l’altro di Selvaggia Lucarelli. Il nome di Barbara D’Urso nel programma di Milly Carlucci è di particolare risonanza perché anni fa ci fu un problema con la trasmissione Baila, all’epoca chiuse in anticipo e fu costretto ad uno stravolgimento del format dopo minacce legali da parte della padrona di casa del dancing show.