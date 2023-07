Joesthetics morto chi era e causa morte: la sua profezia

È morto a 30 anni Joesthetics, vero nome di Jo Lindner, famoso bodybuilder influencer, a causa di un’aneurisma: pochi giorni fa aveva rivelato di temere per la sua salute

Una notizia straziante ha lasciato l’intero settore del fitness in uno stato di profondo dolore. Il bodybuilder tedesco e influencer del fitness Jo Lindner, alias Joesthetics, è morto all’età di 30 anni. L’atleta era molto popolare grazie ai suoi contenuti sui social e aveva milioni di fan in tutto il mondo. La notizia del decesso di Joesthetics è stata condivisa da Noel Deyzel, un altro culturista tedesco. Negli ultimi anni il bodybuilder viveva in Thailandia e condivideva video sulla sua vita oltre a pubblicare contenuti per dare consigli sull’allenamento, sulla sua dieta e sulla sua collezione di scarpe. Il fisico di Jo Lindner era diventato apprezzatissimo sui social e lo stesso atleta era un punto di riferimento per tutti gli aspiranti bodybuilder. La causa della morte di Joesthetics è stata rivelata dalla fidanzata Nicha che su Instagram ha confermato la scomparsa avvenuta il 30 giugno 2023. Un drammatico evento che ha sconvolto la ragazza come ha raccontato lei stessa ai suoi followers. Tutti i fan del fidanzato sono sotto shock e stanno lasciando i loro messaggi di cordoglio sotto ogni post pubblicato nel recente passato. Poche settimane prima della sua morte Joesthetics ha detto che temeva che un allenamento eccessivo gli avrebbe provocato un infarto a causa della sua rara condizione muscolare, infatti ha rivelato di avere una malattia muscolare increspata, che può rendere i tuoi muscoli particolarmente sensibili al movimento o alla pressione. “Anche il cuore è un muscolo, questa è la mia più grande preoccupazione”, aveva spiegato durante un’intervista sul web.

Joesthetics causa morte e la malattia

La causa della morte di Joesthetics è stata un aneurisma dopo aver sofferto per tre giorni di un forte dolore al collo. Un’aneurisma si verifica quando un’arteria si gonfia e danneggia il corpo. Il dolore che lo stesso atleta provava negli ultimi giorni era probabilmente un segnale importante sul fatto che le sue condizioni di salute fossero già gravi. A rivelare questo particolare è stata proprio la compagna Nicha che ha spiegato che erano sdraiati sul letto in attesa di allenarsi quando ad un tratto si è sentito male e non c’è stato più nulla da fare. La morte di Jo Lindner, in arte Joesthetics, ha sconvolto il mondo del body building e dei social che hanno subito ricordato una vicenda che ha visto protagonista lo stesso atleta. Qualche anno fa a causa dell’uso di steroidi, aveva sviluppato la ginecomastia, una malattia che causa l’ingrossamento dei tessuti del seno e la bruciatura dei capezzoli. Nel 2020 ha anche pubblicato un video sul suo canale YouTube intitolato Come sono entrato in contatto per la prima volta con gli steroidi (la storia vera) dove ha ammesso che il suo fisico, paragonato da molti a quello di Arnold Schwarzenegger, non era naturale. Nonostante quest’ammissione, Joesthetics ha continuato a svolgere la sua attività promuovendo il suo programma di formazione – Joesthetics Training System e creando sistemi di allenamento su misura per bodybuilder in erba. Il suo debutto su YouTube è datato 2012 ed era considerato a tutti gli effetti una vera star della piattaforma.