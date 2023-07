Myrta Merlino a Pomeriggio 5: perché al posto di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio 5: al suo posto Myrta Merlino. Perché il cambio di guardia tra le due conduttrici, il motivo che nessuno sa

Era nell’aria già dall’anno scorso comprese polemiche e accuse reciproche. Ora è arrivata l’ufficialità da parte dei vertici Mediaset: Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5 e secondo TVBlog al suo posto ci sarà Myrta Merlino. C’è sicuramente un motivo dietro questa scelta che va ricercata analizzando i passaggi del percorso nella tv del biscione di Carmelita. Fu Dagospia tempo fa a parlare di dissapori o semplicemente differenze di vedute tra la linea di Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe voluto dare alla sua azienda, e lo stile D’Urso che nonostante non piaccia ai più perché ritenuto trash, ha di fatto cambiato per sempre il modo di fare cronaca in Italia anche con un discreto successo di ascolti. Si parlò anche di un addio nella stagione televisiva 2022 2023 della dottoressa Giò al suo amato Pomeriggio Cinque dopo aver perso anche lo slot in prima serata di Live Non è la D’Urso e aver lasciato la conduzione di Mattino 5 a Federica Panicucci. Un chiacchiericcio che finì in una bolla di sapone e che vide la conduttrice trionfante nella prima puntata del suo show definire il gossip attorno al suo futuro fuori da Mediaset del tutto infondato e la sicurezza di sentirsi stabile al timone di uno dei programmi di punta delle rete. È iniziata così una stagione altalenante che ha visto comunque ottimi ascolti per Pomeriggio 5 soprattutto con la vicenda della Madonnina di Trevignano anche se il competitor su Raiuno, Alberto Matano con La Vita in Diretta, ha chiuso la trasmissione dicendo che analizzando gli ascolti dell’intero anno, la sua è stata la trasmissione più vista di quella fascia oraria. Quindi il dubbio resta riguardo gli ascolti.

Myrta Merlino a Mediaset: i due indizi

Lo slittamento della presentazione dei palinsesti della nuova stagione Mediaset 2023 2024 a causa della morte di Silvio Berlusconi ha messo un po’ in ombra la notizia di Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio 5 che è arrivata così di botto lasciando un po’ tutti i fan increduli visto che sembrava scontata la sua permanenza almeno per questa annata televisiva. Il comunicato ufficiale in cui Mediaset annuncia la fine di un’era è corredata da una frase che non è sfuggita a molti: il contratto della conduttrice scadrà a dicembre 2023 e quindi in questi pochi mesi si ragionerà su nuovi progetti editoriali. A questo punto si inserisce l’indiscrezione di TVBlog che vide Myrta Merlino come nuova conduttrice di Pomeriggio 5. Tra l’altro due indizi erano già stati seminati su questo cambio al timone: il primo è l’addio dopo 12 anni in pompa magna della giornalista al suo programma L’Aria che tira su La7 con l’approdo, secondo Panorama, della moglie di Marco Tardelli su Retequattro; il secondo indizio è la presenza dell’ex volto di La7 al funerale di Silvio Berlusconi, a sorpresa proprio accanto a Barbara D’Urso (ma questa sarà sicuramente una beffarda coincidenza). Bisognerà capire perché invece che sul quarto canale, Myrta Merlino è stata già, salvo clamorose sorprese, promossa a Pomeriggio Cinque sulla rete ammiraglia. Il motivo potrebbe essere che il suo stile di conduzione, esclusivamente giornalistico se si guarda a L’Aria che Tira, sia più adeguato alla nuova linea che Pier Silvio Berlusconi vuole dare a Mediaset.