Vite al limite Karina oggi magra ma fidanzato maniaco con ex paziente

Karina di Vite al Limite ha avuto un percorso difficile nella vita e anche durante il periodo di perdita di peso ma ha spiazzato tutti per una scelta

Sono tanti i casi che il dott. Nowzaradan ha dovuto affrontare nella sua carriera a Karina di Vita al Limite è sicuramente uno dei più eclatanti. Il suo viaggio per la perdita di peso è stato seguitissimo dai fan della serie e ancora oggi sono tantissimi gli appassionati che vogliono avere aggiornamenti sulla vita della paziente e su cosa ha fatto dopo la partecipazione al programma. Karina Garcia, 38enne originaria di Chicago, Illinois, pesava 288 kg quando ha deciso di partecipare a Vite al Limite: era quasi confinata a letto perché non riusciva a stare in piedi da sola e usava una sedia a rotelle per spostarsi in casa e anche fuori. Viveva nel soggiorno dei suoi genitori e dipendeva da loro per tutte le sue necessità, anche per fare la spesa. Karina di Vite al Limite ha ricordato i problemi della sua infanzia che l’hanno portata a raggiungere questo peso: ha detto di essere la più grande di tre figli, ma di essere quella che si ammalava sempre a causa dei suoi attacchi d’asma. Questo le procurava molte attenzioni da parte dei genitori, che diminuivano una volta guarita.

I suoi genitori dovevano lavorare a lungo e fare doppi turni per pagare le spese mediche, il che la faceva sentire sola e desiderosa di attenzioni. Si è quindi rivolta al cibo per trovare conforto e ha mangiato in modo incontrollato, arrivando a pesare 45 kg all’età di 10 anni e a raggiungere i 114 kg all’età di 15 anni. Dopo l’università, all’età di 23 anni, Karina iniziò a lavorare come assistente infermieristica, ma non riuscì a mantenere il lavoro a lungo perché pesava più di 182 kg e aveva difficoltà a muoversi bene. Ricominciò a vivere con i genitori e provò anche diverse diete, ma niente funzionava per lei. All’età di 37 anni è arrivata a pesare fino a 273 kg e già utilizzava la sedia a rotelle: si sottopose anche a un intervento di palloncino nello stomaco per controllare l’appetito. Karina di Vite al Limite riuscì a ridurre un po’ il suo peso ma dopo un incidente è ricaduta nuovamente nelle sue vecchie abitudini. Sentendosi dispiaciuta per la sua situazione e desiderando disperatamente di cambiare vita, si è rivolta al Dr. Now, ha perso abbastanza peso per l’intervento chirurgico

Vite al Limite Karina oggi: quanti kg ha perso e le critiche ricevute

Dopo un intervento chirurgico per la perdita di peso, Karina Garcia ha perso circa 106 kg, portando il suo peso a meno di 180 kg. La partecipazione al programma del dott. Nowzaradan è stato solo l’inizio di una trasformazione incredibile che le ha cambiato la vita. La paziente ha continuato a seguire il suo percorso di perdita di peso ed è riuscita a sostituire i suoi cibi preferiti fino ad operarsi per la rimozione della pelle in eccesso. Oggi Karina di Vite al Limite non usa più la sedia a rotelle o il deambulatore e può facilmente muoversi e lavorare da sola. Segue diligentemente la dieta e gli allenamenti necessari per tenere sotto controllo il suo peso forma. Dopo aver vissuto a lungo in Texas e lavora come rappresentante del servizio clienti bilingue presso Westcorp. Ciò che ha colpito i fan di Vite al Limite è che Karina ha intrapreso una relazione con Gilbert Donovan jr, ex fidanzato di Lupe un’altra paziente del dott. Nowzaradan. La coppia è diventata famosa perché l’uomo aveva preteso di avere rapporti con la sua ex nonostante l’intervento chirurgico e questo le ha causato numerose infezioni. Nonostante le tante critiche ricevute per la scelta sentimentale fatta, Karina di Vite al Limite oggi appare innamorata di Gilbert e lui la chiama “futura moglie”, lasciando intendere che potrebbero sposarsi presto.