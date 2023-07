Coach Carter storia vera: chi è l’allenatore e oggi cosa fa

La storia vera di Coach Carter è tutta da scoprire ed è diventata iconica per lo sport: chi è l’allenatore che ha ispirato il film e oggi cosa fa

Il film Coach Carter è interpretato da Samuel L. Jackson che interpreta l’allenatore di pallacanestro Ken Carter e racconta la storia di come ha cambiato la vita degli studenti-atleti della squadra di pallacanestro di una scuola media della California settentrionale. Nella pellicola il protagonista torna al suo ex liceo, il Richmond High, per diventare l’allenatore di basket della scuola. Per assicurarsi che l’atletica liceale non comprometta il loro futuro a lungo termine, Carter fa firmare un contratto ai giocatori, promettendo loro di mantenere una buona media scolastica e di aderire a un codice di condotta. Quando non rispettano il contratto, Carter li tiene fuori dal campo, nonostante il record di vittorie della squadra. Come spesso accade per i film di questo genere prodotti negli Stati Uniti anche Coach Carter è tratto da una storia vera e quasi tutti gli eventi raccontati sono realmente accaduti in particolare quelli relativi alla stagione 1998-1999, che fece notizia a livello nazionale. Nella vita reale Carter chiuse la palestra e impedì alla sua imbattuta squadra di basket di giocare perché non avevano rispettato i contratti accademici e comportamentali che aveva fatto firmare loro all’inizio della stagione. La sua decisione di chiudere la palestra e di rinunciare alle partite fino a quando i giocatori non avessero migliorato i loro voti era impopolare per la comunità, ma quando la cosa fece notizia a livello nazionale, l’allora governatore della California Gray Davis lo definì un eroe.

Ken Carter è stato fortemente coinvolto nella produzione del film e si è assicurato che la storia fosse il più possibile accurata. Il suo coinvolgimento nel processo creativo è ciò che ha impedito alla pellicola di avere un lieto fine stereotipato, preferendo un finale alla Rocky in cui gli eroi perdono la grande partita. Voleva essere sicuro che il film mostrasse una storia il più possibile vicina alla verità, facendo capire che la vittoria non era tutto per questa squadra. A parte alcune libertà creative per rendere la storia più cinematografica, la prospettiva di Carter sulla storia è stata rispettata. Nello specifico non lasciò la palestra chiusa a chiave per tutto il tempo perché altri sport e classi avevano bisogno di usare la struttura. Il protagonista del film, interpretato da Samuel L Jackson, nella realtà ha avuto qualche reazione da parte dei genitori, dei suoi giocatori e della comunità per le sue azioni, ma la sua attenzione per gli aspetti accademici si è dimostrata vincente anche nella vita reale. Il tasso di laurea degli studenti-atleti a Richmond era basso e i giocatori di basket di Carter si sono tutti laureati durante il suo periodo di allenatore, dal 1997 al 2002. Il più grande cambiamento rispetto alla vera storia di Coach Carter sono gli studenti che sono stati inventati per non mettere in imbarazzo i veri giocatori dell’allenatore di basket Ken Carter che avevano implicazioni in attività criminali. Nella realtà i giocatori di basket di Carter si sono tutti diplomati e molti hanno frequentato il college. Uno dei giocatori della stagione 1998-1999 che Carter ha allenato è stato Courtney Anderson, che è diventato un giocatore della NFL.

Coach Carter cosa ha fatto dopo il film e oggi cosa fa

Ken Carter era considerato un eroe a Richmond dopo la stagione 1998-1999 e continuò ad allenare fino al 2002 quando lasciò l’incarico per allenare i LA Rumble, una squadra professionistica di SlamBall. Successivamente ha anche portato la torcia olimpica alle Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City. Dopo il film il vero Coach Carter è diventato un oratore motivazionale ed ha fondato la Coach Ken Carter Foundation che, proprio come nel film, si concentra sul miglioramento della vita degli studenti attraverso l’istruzione, la formazione e il mentoring. Nel 2009 ha fondato una scuola in Texas, il college Coach Carter Impact Academy, di cui è preside e direttore. Inoltre offre offre servizi di marketing sportivo attraverso due sue aziende. Come autore ha pubblicato due libri, Coach Carter: My Life del 2005 e Yes Ma’am, No Sir del 2012: The 12 Essential Steps for Success in Life. Nel 2018 ha riallacciato i contatti con gli ex studenti di Richmond e uno di loro, Wayne Oliver, è diventato un giocatore di basket internazionale.