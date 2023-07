Tim Summer Hits 2023 è in diretta o registrato: un dubbio che il pubblico si domanda vedendo il programma su Raidue

Il programma di punta di Raidue dopo il successo dello scorso anno è il Tim Summer Hits 2023 che in diretta o registrato, tema che affronteremo a breve, riscuote sempre tanta attenzione sui social da parte del pubblico. Il format nasce sulla scia del rilancio dei concerti in piazza dopo le restrizioni dovute alla pandemia di Covid 19 che ha fermato il mondo intero e in particolare quello degli eventi che riscuotevano aggregazione. Oltre a Tim Summer Hits infatti la musica è tornata di moda con Battiti Live, il Tezenis Summer Festival, Radio Italia Live Il Concerto e Power Hits Estate. Questi show sono figli di programmi cult degli anni Novanta, uno su tutti il Festivalbar entrato nell’immaginario collettivo come l’evento che dava il via all’estate e che la chiudeva prima all’Arena di Verona e poi negli ultimi anni a Piazza del Plebiscito a Napoli. Per tanti anni lo show ideato da Vittorio Salvetti ha caratterizzato la bella stagione in Italia proponendo le hit del momento e i tormentoni che all’epoca superavano anche i confini nazionali, basti pensare al fenomeno della dance con Alexia, Gigi D’Agostino e gli Eiffel 65. A differenza del passato in queste manifestazioni c’è un main sponsor che dà il titolo all’evento come nel caso del Tim Summer Hits. Prodotto da Friends TV lo show musical quest’anno ha visto un cambio alla conduzione con l’ingresso di Nek al posto di Stefano De Martino che ha fatto il suo in bocca al lupo al cantautore e alla confermatissima Andrea Delogu.

Tim Summer Hits 2023 Roma e Rimini

In realtà si vociferava che al posto del cantante di Laura non c’è doveva esserci Fabrizio Biggio, volto di Raidue e spalla comica di Viva Rai 2 al fianco di Fiorello. Nonostante le indiscrezioni non si è poi fatto nulla con Nek che è tornato alla conduzione dopo Dalla strada al palco. Come l’anno scorso anche per questa edizione il Tim Summer Hits 2023 è registrato e non è quindi in diretta ma attenzione non vengono effettuati particolari lavori di post produzione quindi il prodotto finale che va in onda su Raidue è semplicemente il vero evento come se fosse live ma tagliato per permettere i carrelli pubblicitari. Le puntate che vedremo non sono altro che le tappe dei concerti a Rimini, dove sono registrate tre serate, e Roma, anche in questo caso per tre date. Così come avvenuto lo scorso anno, i tre concerti vengono tenuti in un unico weekend e poi trasmessi per tre domeniche consecutive su Raidue. Rispetto alla prima edizione il Tim Summer Hits non farà tappa a Portopiccolo, infatti si è voluto dare più spazio a Rimini dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Partner dell’evento è ovviamente Rai Radio 2 con Ema Stokholma inviata nel box dedicato all’emittente dove si occupa delle interviste ai cantanti saliti poco prima sul palco, la stessa fidanzata di Angelo Madonia, conosciuto a Ballando con le Stelle, segue il concerto su Rai Radio 2 in contemporanea con la messa in onda su Rai 2.