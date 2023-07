Vestito Andrea Delogu Tim Summer Hits 2 luglio: marca e prezzo

Il vestito di Andrea Delogu alla seconda puntata del Tim Summer Hits del 2 luglio ricorda quello di Elisabetta Gregoraci: marca e prezzo

Andrea Delogu, 41 anni, non smette di stupire e dopo il mini dress nero super scollato stupisce sul palco della seconda puntata del Tim Summer Hits del 2 luglio con un abito che mette in evidenza il seno ma questa volta puntando sulla vivacità. Per quanto riguarda l’acconciatura, capelli lasciati morbidi sulle spalle di un rosso sfumato biondo mentre ha preferito l’abito lungo sempre rigorosamente cut out. Rispetto al solito nero, la conduttrice ha scelto una creazione fucsia scuro quasi amarando giromanica, la scollatura è studiata con i classici vari intrecci di un modello che la rossa è solita scegliere già da diversi anni. Si apre sulla pancia lasciando l’ombelico scoperto per poi segnarle il punto vita. Non ha optato per un tubino ma ha preferito una lunghezza leggermente larga per il suo abito con spacco. Non è noto ufficialmente la marca del vestito di Andrea Delogu nella seconda puntata di Tim Summer Hits 2023 del 2 luglio ma se si fa riferimento al capo di abbigliamento indossato nell’evento su Raidue di settimana scorsa, il brand era Roberto Cavalli quindi potrebbe aver replicato. Il costo dell’abito potrebbe aggirarsi attorno ai 700 euro. In molti hanno notato in entrambi gli appuntamenti una somiglianza dell’outfit scelto dall’ex di Francesco Montanari con quello di Elisabetta Gregoraci in Battiti Live, di fatto evento concorrente di quello condotto dalla rossa con Nek. Chissà se si tratta di un caso o una delle due si è ispirata alla competitor visto che entrambi i programmi sono registrati.

Andrea Delogu seno rifatto

Su Twitter è impazzata la domanda vedendo la scollatura dell’abito fucsia di Andrea Delogu se il seno della conduttrice è rifatto. Proprio durante la messa in onda della puntata è stata la stessa speaker radiofonica di Rai Radio 2 a rivelare il suo piccolo segreto. Sui social ha infatti pubblicato una foto degli adesivi utilizzati durante Tim Summer Hits a Piazza del Popolo a Roma, cerotti alza seno molto utilizzati per indossare questa tipologia di abiti che valorizzano il decollete. Il cosiddetto boob tape è un adesivo push up che sostituisce il reggiseno sotto gli abiti eleganti e particolarmente scollati ed ha anche un prezzo irrisorio che si aggira attorno ai 10 euro. Ne esistono di diversi modelli ma spesso quello più utilizzato è l’adesivo color carne che si mimetizza al meglio con il colore della pelle. Come risposta alle domande dei follower su Instagram, la conduttrice ha spiegato che basta un po’ di cotone sotto l’adesivo e che fa malissimo toglierlo ma che ne vale la pena ed è un sacrificio calcolato. Andrea Delogu mostra ormai da anni un fisico mozzafiato perché ama tenersi in forma. Tra i suoi segreti di bellezza una dieta sana ed equilibrata senza rinunciare al suo piatto preferito, la pasta, ma con moderazione. Infatti ama una cucina leggera, la differenza la fa la sport di cui è grande appassionata e che praticava fin da bambina come il karate e poi la pallavolo che però ha abbandonato per una lesione al tendine. Oggi si allena in palestra con continuità.