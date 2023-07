Vittorio Sgarbi al Maxxi cosa ha detto: chieste le dimissioni VIDEO

Vittorio Sgarbi ospite alla Fondazione Maxxi è stato protagonista di un intervento ritenuto volgare e sessista, cosa ha detto il Sottosegretario alla Cultura: il video

L’episodio protagonista di un video virale sui social risale al 22 giugno scorso e vede Vittorio Sgarbi al Maxxi esprimersi in un modo ritenuto da più parti intrinseco di volgarità e irrispettoso per le donne diventando un vero e proprio caso. Il Sottosegretario alla Cultura era stato invitato all’evento di inaugurazione della stagione estiva del museo della Fondazione in questione e sul palco doveva essere intervistato da Morgan, in qualità appunto di sostituto del Ministro alla Cultura Sangiuliano, e rispondere alle domande inerenti il programma presentato. Non è andata però così stando a quanto afferma anche il presidente del Maxxi Alessandro Giuli sollecitato da una lettera firmata dai dipendenti della Fondazione che hanno voluto rimarcare il loro sdegno e preoccupazione per l’immagine che l’ente avrebbe avuto in conseguenza all’atteggiamento del Sottosegretario. All’eco di proteste si è unito anche lo stesso Ministro della Cultura Sangiuliano che si è dissociato da cosa è successo e così in molti chiedono le dimissioni del critico d’arte di “capra, capra, capra” dal suo ruolo istituzionale nel governo. Ma in sostanza visto che questo caso dalla politica è diventato un po’ di spettacolo con il suo diffondersi a macchia d’olio con un video youtube che è poi approdato su tutti i social, cosa ha detto Vittorio Sgarbi di così volgare e sessista? Sono due le esternazioni che hanno fatto infuriare in molti.

Vittorio Sgarbi al Maxxi VIDEO

La prima dichiarazione riguarda una battuta fatta sulla vecchiaia e di come nel corso degli anni un uomo dopo aver sempre pensato ad un unico organo, quello riproduttivo, deve necessariamente fare i conti con altre parti del corpo soprattutto dopo aver superato gli anta. Nel caso specifico Vittorio Sgarbi ha fatto riferimento alla prostata utilizzando epiteti decisamente fuori luogo per il contesto dando alla stessa ghiandola della meretrice (ovviamente utilizzando termini più scurrili). Relativamente alla seconda dichiarazione il Sottosegretario alla Cultura, su domanda di Morgan, ha parlato di quanto donne ha avuto nella sua vita e la risposta è stata decisamente sopra le righe. Citando il maestro Franco Califano, Vittorio Sgarbi al Maxxi ha fatto una media sul momento ipotizzando di aver avuto almeno 3-4 donne al mese superando così la quota di 1000 incontri intimi.

Ciò che però ha fatto ulteriormente indignare il pubblico e i dipendenti della Fondazione, è stato anche il citare Silvio Berlusconi ad un mese dalla sua scomparsa ricordando delle dichiarazioni che l’ex premier gli aveva fatto durante il processo Ruby Ter sul suo numero di amanti. La frase del Sottosegretario alla Cultura che ha colpito è stata “non ho mai messo il contatore all’uccello”, infine Vittorio Sgarbi si è reso protagonista anche di insulti al telefono durante la presentazione di Morgan. Ha ricevuto una telefonata e ha iniziato così come ormai nel suo stile ha scagliarsi contro l’interlocutore utilizzando numerose parolacce per capire con chi stava parlando. Ovviamente non è mancata la replica del critico d’arte alle richieste di dimissioni in cui ha detto di voler rimanere al suo ruolo istituzionale non rinnegando cosa ha detto al Maxxi e non sottostando a nessun ricatto anche perché figure come ad esempio Mozart e Califano non sono mai stati censurati.