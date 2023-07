Davide Tentatore Temptation Island 2023 chi è cognome: tronista

Chi è il tentatore di Temptation Island Davide vicino ad Alessia : paragonato a Raoul Bova, è stato a Uomini e Donne

Al fianco dei fidanzati e delle fidanzate, tra i protagonisti di Temptation Island ci sono ovviamente anche i tentatori e le tentatrici e tra quest’ultimi, uno di quelli che si è preso maggiormente la scena dopo la prima puntata dello show è Davide di cognome Blanda, vecchia conoscenza del mondo della televisione e in particolare del palinsesto Mediaset. Davide ha subito attirato le attenzioni di Alessia provocando la gelosia del fidanzato di lei, già molto provato per quanto accaduto in passato. Infatti l’uomo è stato tradito da Alessia per due anni e sono a Temptation Island proprio per recuperare la fiducia. Il tentatore Davide Blanda ha 30 anni, è originario di Novara e di lavoro è un tecnologo di confezionamento in un’azienda alimentare e sogna di aprire un suo negozio di abbigliamento. Il ragazzo ha immediatamente conquistato l’attenzione degli spettatori, ma anche delle fidanzate protagoniste dello show e in particolare è balzata agli occhi la sua somiglianza con Raoul Bova, sottolineata da diverse parti sul web. Davide è un vecchio volto di Canale 5 perché in passato ha sfiorato la partecipazione a uno dei principali programmi del palinsesto: infatti il ragazzo si era presentato come cavaliere a Uomini e Donne 2020/2021 e candidato al trono, ma poi ha perso il sondaggio per ottenerlo contro Davide Donadei e Gianluca De Matteis. L’uomo, comunque, era rimasto per un certo tempo nel parterre del programma e aveva attirato l’attenzione di Roberta Di Padua, ma alla fine non è riuscito a essere protagonista dello show e il loro rapporto si è fermato a qualche scambio di battute. In quell’occasione Davide aveva raccontato di aver avuto solo una storia d’amore importante, quando aveva 19 anni ed era stato con una ragazza più grande. Per il resto, il tentatore di Temptation Island 2023 ha raccontato di aver trovato molte difficoltà a stabilire un’affinità mentale con le ragazze e per questo motivo ha deciso di mettersi in gioco a Uomini e Donne. Questo accadeva tre anni fa: oggi Davide, dal momento che è un tentatore a Temptation Island, è ancora single e guardando il suo profilo Instagram non c’è traccia di relazioni recenti. Di lui, inoltre, sappiamo che è molto appassionato di musica, ma anche del mondo social, in particolare su Tik Tok si possono trovare diversi suoi video realizzati insieme al fratello Mario, con cui forma i Blandish Brothers.

Davide Tentatore Temptation Island Instagram

A proposito di social, il passaggio a Uomini e Donne di Davide Blanda ha portato al tentatore di Temptation Island una certa visibilità, come testimoniano gli oltre 10.000 followers su Instagram, dove il ragazzo è molto attivo col nickname d4vidon. Qui il protagonista dello show di Canale 5 condivide molti scatti della sua vita quotidiana e anche diversi video che condivide anche su Tik Tok. A quanto emerge dal profilo Instagram di Davide, il tentatore sembra un grande appassionato di viaggi e di sport e tra le sue passioni c’è il calcio e in particolare il tifo per il Milan. Dal social emerge anche il grande rapporto che lega Davide a suo fratello Mario, presente anche in uno scatto in evidenza su Instagram. L’esperienza a Temptation Island, dopo il passaggio fulmineo a Uomini e Donne, sta sicuramente ampliando la visibilità di Davide Blanda, che dopo anni da quel sondaggio perso si è rimesso in gioco e ora sta tornando protagonista su Canale 5.