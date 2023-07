Dove girano Temptation Island 2023: Is Morus Relais prezzi 

Alla scoperta della location di Temptation Island 2023: che prezzi nel resort Is Morus Relais nel sud della Sardegna

Una delle componenti di Temptation Island che colpisce maggiormente gli spettatori è sicuramente la splendida location dove è girato il programma di Canale 5. Come ogni anno, anche in questa edizione a fare da cornice al viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste troviamo una location incantevole e nello specifico Temptation Island 2023 è girato a Is Morus Relais, una splendida struttura che si trova a Santa Margherita di Pula, una delle perle del sud della Sardegna, situata in provincia di Cagliari. Siamo quasi all’estremo sud dell’isola e qui sorge uno dei litorali più belli e gettonati di tutta Italia, composto da diverse baie e spiagge che accompagnano un mare cristallino. Dove fanno Temptation Island 2023 è Santa Margherita di Pula, meta turistica molto in voga e, oltre a essere una vera e propria meraviglia della natura, è anche sede di moltissimi resort di lusso dove ogni anno risiedono tantissimi vip. In questo luogo meraviglioso, dunque, i protagonisti di Temptation Island 2023 vivono la loro avventura, consolati, quando le cose con i rispettivi partner si fanno difficili, dallo splendido mare e dalla straordinaria struttura che li accoglie. Le coppie si trovano infatti all’interno di Is Morus Relais, un resort a quattro stelle che, come possiamo vedere dalle puntate dello show di Canale 5, si espande su una grande superficie di terreno e contiene diversi cottage e anche alcune ville private, con tutti i principali comfort che si possono desiderare. La struttura, infatti, si divide tra il soggiorno in villa e quello in relais. Per ciò che riguarda la prima opzione, la location di Temptation Island è dotata di ben otto ville, ognuna con un patio e un giardino privato e alcune affacciano direttamente sul mare. Il relais invece contiene diverse camere perfettamente arredate e dotate di ogni comodità, il tutto immerso nel verde e a due passi dallo splendido mare della Sardegna.

Is Morus Relais prezzi

Se vedendo le puntate di Temptation Island vi è venuta voglia di fare una bella vacanza nello splendido mare della Sardegna e nel lusso di Is Morus Relais, allora sarete curiosi di sapere i prezzi del resort. Questi ovviamente sono diversi e variano a seconda della scelta che si compie in quanto ad alloggio. Le camere del resort partono da un minimo di 121 euro a notte a salire, arrivando fino agli oltre 250 euro della suite che si trova nel cottage con vista mare. Il costo medio, comunque, di una suite nella parte relais della struttura si aggira intorno ai 150 euro a notte come prezzo di partenza. Prezzi più vertiginosi, invece, per le ville, i cui costi partono da circa 800 euro al giorno ma, a seconda della villa scelta, possono arrivare fino a 1400 euro al giorno per le soluzioni dotate del massimo dei confort e più ambite. Sono diverse, dunque, le soluzioni messe a disposizione da Is Morus Relais, la splendida location di Temptation Island 2023, che è raggiungibile da Cagliari con circa un’ora di strada, sia in macchina che con altri mezzi come il bus o navetta.