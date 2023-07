Battiti Live 2023 ballerini da Amici: chi sono

Battiti Live 2023 torna con tanti cantanti italiani e internazionali: chi sono i ballerini di Amici che parteciperanno agli eventi

Torna l’estate e torna anche il Battiti Live 2023, il tour musicale organizzato anche quest’anno da Radio Norba e che da fine giugno attraversa tutta la penisola italiana. Arrivato ormai all’edizione numero 21, si tratta di uno degli eventi musicali simbolici dell’estate del Bel Paese: un grande concerto musicale itinerante che attraversa le più belle e rinomate località della Puglia, coinvolgendo numerosi artisti italiani e internazionali. Battiti Live 2023 non è però solo in Puglia dal vivo, ma anche in televisione, con la prima serata di questo vero e proprio erede del Festivalbar che andrà in onda questa sera, martedì 4 luglio 2023, a partire dalle ore 21.20. Sul palco, la scaletta prevede importanti nomi del mondo della musica, che al momento sono tra le star più ascoltate nel nostro paese. Come ormai da tradizione c’è anche una grande rappresentanza di Amici sia tra i cantanti che saliranno sul palco che nel corpo di ballo che anima le varie serate dell’evento. Tra gli artisti c’è Angelina Mango, mentre tra i ballerini di Amici 2022 che parteciperanno ai concerti di Battiti Live 2023 ci sono il vincitore Mattia Zenzola, ma anche Maddalena Svevi, Gianmarco Pretelli e Megan Ria. Spazio anche ad ex allievi delle edizioni passati della scuola di Amici con due veterani come Tommaso Stanzani e Martina Miliddi, ballerini che hanno fatto parte anche del cast della prima edizione di Viva Rai 2. A completare il corpo di ballo di Battiti Live 2023 troveremo poi Maria Grazia Tallei, Christian Roberto, Sophia Bartoli, Rodolfo Gentilini, Carolyna Cantore e Giovanni Orefice.

Battiti Live 2023 presentatori

Quest’anno sono stati riconfermati alla conduzione del Battiti Live 2023 Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, già sul palco nelle scorse edizioni. Elisabetta Gregoraci, 43 anni, è una showgirl e conduttrice televisiva originaria di Soverato, in Calabria. Già concorrente di Miss Italia e Veline, nel corso della sua carriera ha lavorato come attrice sia in tv che al cinema, e ha inoltre preso parte alla conduzione di noti programmi televisivi come Destinazione Sanremo (2002), Il malloppo (2005), Buona Domenica (2006-2008) e Made in Sud (2012-2019), oltre ad aver partecipato al Grande Fratello VIP nel 2020. Conduce il Battisti Live dal 2017. Alan Palmieri, 48 anni, conduce invece l’evento dal 2013 e al momento ne è anche direttore artistico. Nato in Svizzera, ha alle spalle una lunga carriera come conduttore radiofonico per emittenti come RTL 102.5 e Radio 105, mentre ora lavora appunto per Radio Norba, ma ha anche una carriera i televisione, essendo anche direttore artistico e conduttore di Capodanno in Musica, lo speciale di Capodanno di Canale 5. Entrambi presenteranno come ormai da tradizione la canzone che fa da sigla al tour Battiti Live 2023. Ad affiancare Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione di Battiti Live 2023 c’è anche quest’anno Mariasole Pollio, la giovane attrice e influencer napoletana. Classe 2003, è divenuta celebre recitando nella parte di Sofia nella serie Don Matteo, quando aveva solo 13 anni, ma successivamente ha preso parte al film Se son rose fioriranno di Leonardo Pieraccioni (2018) e al cortometraggio La Regina di Cuori (2021), oltre al debutto come scrittrice col libro Oltre (2021).