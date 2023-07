Battiti Live 2023 è in diretta o registrato è una delle domande che il pubblico si chiede: la verità sull’evento dell’estate

Torna l’evento musicale dell’estate italiana: a partire da questa sera, martedì 4 luglio 2023, arriva su Italia 1 alle 21.20 Battiti Live 2023, la 21a edizione del concerto itinerante che ha ormai preso il posto dello storico Festivalbar. Alla conduzione sono confermati il direttore artistico Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, assistiti dalla giovane attrice e influencer Mariasole Pollio. L’evento organizzato da Radio Norba è pronto a scaldare gli animi degli appassionati di musica e della calda estate del 2023, attraversando in varie tappe alcune delle località più e incantevoli della Puglia. Scenari da sogno, mare e turismo, un pubblico appassionato e le grandi star della musica nazionale e internazionale ci faranno compagnia per tutta l’estate, sia dal vivo che in tv, come detto. Anche quest’anno il dubbio dei telespettatori è se Battiti Live 2023 è in diretta o registrato, un dettaglio importante per capire se c’è la possibilità di poter partecipare ai prossimi concerti in giro per la Puglia. La verità è che Battiti Live 2023 è un evento registrato: in televisione su Italia 1 non si assiste ai concerti in diretta dalle città pugliesi, ma solo a registrazioni montate appositamente per la messa in onda televisiva.

L’evento inaugurale della trasmissione sul piccolo schermo, cioè quello di questa sera di martedì 4 luglio, è in realtà la registrazione della prima tappa dell’evento, andata dal vivo a Bari lo scorso 21 giugno. Battiti Live 2023 è registrato per esigenze di montaggio, per tagliare i tempi morti del concerto dal vivo, come ad esempio i cambio palco, e adattarlo alla trasmissione in tv, che prevede anche precisi spazi pubblicitari. La stessa cosa accadrà anche con le prossime puntate del programma, che andrà in onda per un totale di 5 serate nel corso di luglio 2023, ovvero fino a martedì 1° agosto. Nello specifico, la puntata che vedremo su Italia 1 l’11 luglio è stata registrata a Bari il 24 giugno; quella del 18 giugno, invece, sempre a Bari ma il 25 giugno; la quarta puntata televisiva, che vedremo sul piccolo schermo martedì 25 luglio, sarà la registrazione del concerto del 7 luglio a Gallipoli; infine, la quinta e ultima serata del programma di Italia 1, martedì 1° agosto 2023, sarà la registrazione della seconda serata di Gallipoli, che si svolgerà il 9 luglio.

Battiti Live 2023 tappe

Battiti Live 2023 va in onda, come abbiamo visto, su Italia 1 in prima serata a partire da oggi, martedì 4 luglio 2023, ma le varie puntate televisive sono in realtà delle registrazioni dei concerti che si sono tenuti in precedenza in Puglia, per la precisione nelle città di Bari e Gallipoli. Se le puntate televisive di Battiti Live 2023 andranno in onda nel corso del mese di luglio, dal 4 luglio al 1° agosto 2023 sempre di martedì, le tappe dal vivo sono iniziate a fine giugno e si protrarranno ancora per qualche giorno all’inizio di luglio. Quindi, se vi trovate in Puglia in questo momento, fate ancora in tempo a fare un salto a vedere uno degli ultimi concerti. Le tappe di Battiti Live 2023 che si sono già svolte sono state quelle di Bari: 21 giugno, 24 giugno e 25 giugno. Dopodiché l’evento musicale si prende una breve pausa per trasferirsi a Gallipoli, per le ultime due serate: si tratta di quella del 7 luglio e di quella del 9 luglio, che concluderà l’evento per quest’anno.