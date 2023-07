Belen fuori da Mediaset: chi conduce Tu si que vales

Belen Rodriguez lascia Mediaset, spunta ex volto di Amici alla conduzione di Tu Sì Que Vales con Luciana Littizzetto in giuria

Sono stati resi noti e sono divenuti ufficiali i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2023/2024. Tantissime le novità che riguarderanno le reti dell’azienda di Cologno Monzese. A balzare agli occhi è, per esempio, l’assenza di Belen Rodriguez. Un addio per la showgirl argentina, che dunque non farà più parte della squadra alla conduzione de Le Ienee soprattutto non sarà più alla guida di Tu si que vales, show del sabato sera di Canale 5.

La nuova edizione della trasmissione dovrebbe partire il prossimo autunno, molto probabilmente nel mese di settembre 2023, quindi immediatamente dopo il periodo estivo. Insomma, non vi è ancora una data ufficiale, ma le registrazioni avrebbero comunque già preso il via proprio in questi ultimi giorni. Novità importanti ci saranno in primis in giuria, vero fulcro del format. Infatti ci sarà l’arrivo di Luciana Littizzetto, che prenderà il posto di Teo Mammucari. Confermati invece Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, presidentessa della giuria popolare e che quindi avrà il compito di dire chi vale e chi non vale, com’è nello spirito della trasmissione. Ci sono diverse indiscrezioni su chi sarà la nuova conduttrice di Tu Sí Que Vales al posto di Belen Rodriguez. Secondo le ultime notizie, la scelta potrebbe ricadere su Isobel Kinnear, ballerina che ha raggiunto il successo e la notorietà grazie ad Amici 22e che ora potrebbe entrare definitivamente a far parte del mondo Mediaset, prendendo il timone di quella che è senza alcun dubbio una delle trasmissioni più seguite e più amate della rete ammiraglia.

Isobel Kinnear chi è

19 anni, di origini australiane, per Isobel Kinnear il ballo è sempre stata la sua più grande passione. Infatti la ragazza ha iniziato a danzare quando aveva solo tre anni. Ovviamente partecipare alla scuola di Maria De Filippi le ha letteralmente cambiato la vita, tanto che la classe 2003 avrebbe deciso di restare in Italia, anche per imparare al meglio l’Italiano. Isobel fa parte della Dream Dance Company e ha sempre vissuto per il ballo, tanto da aver fatto uno stage con Christian Stefanelli, proprio poco prima di esser riuscito a entrare nella scuola di Amici 22, dove è stata voluta fortemente da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. La prima è stata la sua insegnante, portandola fino al serale alla finale e all’ultimo atto della trasmissione Mediaset. La danzatrice ha chiuso l’edizione conclusasi soltanto qualche settimana fa al quarto posto.

In questa lunga avventura, la ballerina australiana ha dimostrato di essere un ragazza grintosa, energica e che sembra avere tutte le carte in regola per realizzare quello che è sempre stato il suo più grande obiettivo, ossia diventare una danzatrice professionista. A interessare è stata anche tutta la sua vita privata e sentimentale, visto che, all’interno del talent show, si è innamorata di Cricca, cantante facente parte della squadra di Lorella Cuccarini. I due sono stati insieme e hanno vissuto giorni di passione, ma le cose in un primo momento non hanno funzionato e quindi il loro rapporto d’amore si è concluso. Isobel e Cricca oggi stanno di nuovo insieme.