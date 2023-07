Nuovi Palinsesti Mediaset Barbara D’Urso svela retroscena su addio

Nuovi Palinsesti Mediaset senza Barbara D’Urso che ha svelato un retroscena su Ballando con le stelle

Presentati i nuovi palinsesti Mediaset del 2023 ora è ufficiale. L’addio a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso è senza alcun dubbio una delle notizie maggiormente chiacchierate e discusse di questi ultimi giorni, con il mondo dei social che si è letteralmente scatenato. La conduttrice in un’intervista a Repubblica ha commentato cosa è successo lasciando intuire che da gennaio lascia Mediaset, scadendo il contratto con l’azienda. Dalle sue parole si intuisce la rabbia. Secondo la versione di Barbara D’Urso era stata confermata con due stagioni di Pomeriggio 5 e le era stato proposto un ritorno in prime time con un progetto da concordare. A distanza di meno di un mese da ciò che era stato detto anche all’agente di Carmelita, Lucio Presta, si è ritrovata di fatto fatta fuori da Mediaset. Altra epurata dai nuovi palinsesti della rete è la showgirl argentina Belen Rodriguez, per lei non più Iene nè Tu Si que Vales.

Oltre a questo retroscena Barbara D’Urso ha rivelato anche della famosa proposta ricevuta da Ballando con le Stelle. Infatti, per esempio, è circolata una voce legata a una sua possibile partecipazione allo show di Milly Carlucci, con un ruolo importante nella giuria, che, come si sa, ha il compito di giudicare le performance. A dire la verità, senza troppi giri di parole, è stata la stessa conduttrice, che ha voluto dunque fare un po’ di chiarezza.

Il tutto è avvenuto in alcune interviste rilasciate in questi giorni sia al settimanale Gente che a La Repubblica. La presentatrice ha detto e affermato che con lei non possono essere certo escluse sorprese e colpi di scena. Ciò che al momento appare certo è che però non è mai esistita una possibilità di vederla come protagonista del show dedicato al ballo e in onda il sabato sera su Rai Uno. Più che lecito chiedersi dunque quale sarà il futuro della Dottoressa Gio.

Barbara D’Urso dopo Mediaset

In realtà la D’Urso, secondo quanto raccontato e svelato da lei stessa, non dovrebbe occuparsi di tv per un po’ di tempo, anche se, quantomeno al momento, nulla può essere davvero escluso. Infatti i suoi obiettivi e i suoi piani dovrebbero in gran parte ruotare attorno a quello che è il suo nuovo progetto, ossia la B&fable events. Si tratta in particolar modo di una società di organizzazione di grandi eventi, creata in collaborazione con Francesca Caldarelli. Quest’ultimo è un suo grande amico da tempo e l’annuncio di quella che può essere definita una grandissima avventura è arrivata via social network all’inizio del mese di giugno. La presentatrice ha parlato di un qualcosa che è nato come un’idea meravigliosa e divertente, ma che ora potrebbe diventare per lei uno dei suoi tanti lavori.

Insomma, l’unica certezza al momento sembrerebbe essere l’addio a Mediaset. Per di più, secondo quanto rivelato da Tv Blog, Barbara avrebbe rifiutato un contratto di ben due anni offerto dall’azienda. Questo è il più chiaro dei segnali di come la D’Urso avesse necessità di nuovi stimoli. Non è un casso infatti che sembra che la presentatrice avrebbe ricevuto una proposta interessante da parte di Netflix per l’edizione italiana del reality Lover Never Lies. Non resta che attendere che cosa accadrà.