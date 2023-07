Cosa è successo a Ludovica Valli: malore e ricovero in ospedale

Ludovica Valli è finita in ospedale durante una vacanza: cosa è successo all’influencer e come sta la sorella di Beatrice oggi dopo il malore

Una brutta avventura quello che è successo durante l’ultima vacanza a Ludovica Valli, la 26enne modella e influencer emiliana. L’ex partecipante di Uomini e Donne (2015) e Temptation Island (2016) è infatti finita all’ospedale a causa di un malore improvviso, che le ha causato un incidente domestico che ha fatto preoccupare i suoi fan. Si è rotta il mento a causa di un mancamento ha raccontato in prima persona ai suoi follower su Instagram quest’oggi, giovedì 6 luglio, all’indomani dell’incidente di cui è stata vittima.

Ludovica Valli si trova a Ibiza con la famiglia in vacanza, ma la notte tra martedì e mercoledì si è sentita male con febbre molto alta e forte nausea tutta la notte ha raccontato, dicendo di non sapere il perché del malessere, dato che non aveva mangiato nulla di strano. La mattina seguente si è alzata e si è recata in cucina per fare colazione, ma di nuovo ha avvertito che qualcosa non andava, e ha avuto un mancamento. Prima ha portato ad appoggiarsi al tavolo per tornare a letto o a sedersi sulla sedia più vicina ma non è riuscita a cambiare itinerario, in breve tempo si è accasciata al suolo priva di sensi.

A trovarla ci ha pensato il suo compagno, il manager di tour operator Gianmaria Di Gregorio, che la ritrovata a terra svenuta, aiutandola a rialzarsi. L’uomo ha chiamato un’ambulanza, e così Ludovica Valli è stata portata in ospedale stesso a Ibiza. Ê stata monitorata per 8 ore continua il suo racconto l’influencer. Alla fine le sono stati fatti vari controlli e una tac alla testa, visto il colpo preso cadendo a terra priva di sensi. Non è emerso nulla di grave, anche se i medici spagnoli le hanno consigliato di fare nuovi accertamenti una volta rientrata in Italia.

Purtroppo, non si tratta del primo malore in vacanza per Ludovica Valli: già lo scorso dicembre, mentre si trovava a Dubai, dovette andare in ospedale a causa di una forte infiammazione alla faringe, che le fece mancare il respiro, costringendola poi a rientrare in Italia.

Ludovica Valli figli

Pensavo solo ai miei figli ha aggiunto nelle storie su Instagram, relativamente all’ultima disavventura patita a Ibiza, che le ha procurato un grosso spavento. Ludovica Valli, nonostante sia ancora molto giovane (è nata il 2 marzo 1997), ha infatti già due figli, peraltro molto piccoli, entrambi nati dalla relazione iniziata nel 2020 con il suo attuale compagno, Gianmaria Di Gregorio. La prima figlia, Anastasia, è nata nel 2021, mentre pochi mesi, a febbraio, fa è nato Otto Edoardo, il suo primo figlio maschio. Quando è avvenuto l’incidente di Dubai, era infatti incinta di quest’ultimo bambino. Entrambi i figli della sorella di Beatrice Valli erano con lei e il padre a Ibiza, in questi giorni prima ancora che raccontasse cosa è successo e la causa del malore improvviso che l’ha portata a ricoverarsi in ospedale per qualche ora.