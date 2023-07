Joey Chestnut hot dog record chi è e quanto ha vinto: cifre blu

Joey Chestnut, 39 anni, è l’uomo dei record. Divora hot dog e guadagna cifre astronomiche: chi è il campione

Joey “Jaws” Chestnut, noto come il re del cibo da competizione, ha conquistato il primo posto nella gara maschile di mangiatori di hot dog a Coney Island. La vittoria è stata la sedicesima nel concorso annuale di Nathan’s Famous grazie a 62 hot dog mangiati in 10 minuti, 13 in più rispetto a chi si è classificato al secondo posto. Negli Stati Uniti queste competizioni sono diventate simili a uno sport e sono considerate uno spettacolo nazionale. L’apice dell’alimentazione competitiva è proprio la Nathan’s Hot Dog Eating Contest, che si svolge ogni anno a Coney Island e si dice abbia origine nel 1916. Le gare maschili e femminili mettono in palio premi in denaro per 20.000 dollari, di cui 10.000 per ogni vincitore per 10 minuti di pasto. Molti si avvicinano all’alimentazione competitiva come a un lavoro part-time. Tra le altre competizioni degne di nota – la maggior parte delle quali ospitate dalla Major League Eating, l’ente mondiale che supervisiona i concorsi mangerecci professionali, tra cui Nathan’s – c’è il Great Midwest Rib Fest di Minneapolis, in cui i vincitori si portano a casa oltre 19.000 dollari in premi in denaro dopo aver divorato costolette di carne, secondo gli organizzatori. Il Campionato nazionale di mangiatori di mais dolce in Florida offre premi che vanno da un primo premio di 2.500 dollari a 200 dollari per il sesto posto. Mangiando tamales al Padrino Foods World Tamale Eating Championship in Texas, i vincitori possono ottenere premi da 1.500 a 100 dollari.

Chestnut partecipa a molti di questi eventi e la Major League Eating lo ha descritto come “un eroe americano e un tesoro nazionale”, definendo il suo appetito “leggendario”. La prima vittoria di Chestnut hot dog recordman è stata nel 2007 ponendo fine al regno del sei volte campione Takeru Kobayashi e conquistando l’ambita “Mustard Belt”. Il suo record personale nell’evento è di 76 hot dog in 10 minuti, raggiunto nel 2021 (numero che porta impresso sul retro della maglia mentre gareggia). Ha dichiarato che una volta ha consumato 82 hot dog e panini in una sessione di allenamento e pensa che sia possibile andare oltre. Nato a Vallejo, in California, Chestnut, 39 anni, è alto circa un metro e ottanta e pesa 104 chili, secondo il suo sito web. Ha conseguito una laurea in ingegneria e gestione delle costruzioni presso la San José State University prima di entrare nel mondo delle competizioni alimentari. Suo fratello, che ha riconosciuto il suo potenziale quando tornava a casa da scuola durante le vacanze e divorava la cucina della madre, lo ha iscritto a competizioni di basso livello a partire dall’età di 21 anni.

Joey Chestnut hot dog record quanto ha vinto

Joey Chestnut detiene più record di alimentazione competitiva di qualsiasi altro atleta nella storia e ha fatto incetta di premi in denaro da quando, nel 2005, ha vinto un campionato di mangiatori di asparagi fritti lasciando il suo lavoro a tempo pieno di dirigente edile nel 2010. Da mangiatore competitivo ha vinto oltre 500.000 dollari l’anno scorso e il suo patrimonio netto supera i 4 milioni di dollari. Ai premi in denaro per le vittorie conseguite vanno aggiunti anche accordi promozionali con aziende come Pepsi, Raising Cane’s Chicken Fingers e Wonderful Pistachios quindi guadagna anche grazie a pubblicità, contratti di sponsorizzazione e apparizioni personali (tra cui quella di mangiare una torta di ciliegie a un summit di Goldman Sachs), inoltre Ha anche lanciato una linea di condimenti per hot dog e panini. Gli hot dog non sono l’unico modo per portare a casa la pagnotta. Secondo il suo sito web, Chestnut detiene anche i record mondiali di consumo di torta di mele, asparagi fritti, ali di pollo, burritos, ciambelle glassate, pizza, uova sode, Twinkies, hamburger, tacos, gumbo e gyoza. Nel 2021 i ricercatori dell’Università del Michigan hanno pubblicato uno studio secondo cui il consumo di un singolo hot dog può ridurre di 36 minuti la vita di una persona sana. Supponendo che Chestnut abbia mangiato 19.200 hot dog negli ultimi 16 anni, potrebbe aver perso un anno e 115 giorni.