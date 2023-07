Arnaldo Forlani chi è: causa morte

È morto Arnaldo Forlani, uno dei personaggi politici più importanti della Prima Repubblica: chi era e causa morte

È morto nella notte di ieri 6 luglio 2023 Arlando Forlani, uno degli esponenti storici e più influenti della Democrazia Cristiana e della Prima Repubblica. Nato a Pesaro l’8 dicembre del 1925, si è spento serenamente all’età di 97 anni, mentre si trovava nella sua casa a Roma. Le cause della morte di Arnaldo Forlani non sono note. L’uomo ha assunto importanti ruoli e cariche istituzionali: presidente e vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri, della Difesa e delle partecipazioni statali. Per di più è stato per ben due volte segretario della DC, ed è stato membro di quello che, giornalisticamente, è stato chiamato il triangolo del potere, formato con Andreotti e Craxi, seppur i rapporti, in particolar modo con il primo, non sono stati sempre particolarmente idilliaci.

Un altro episodio che infatti ha caratterizzato la sua vita politica e nelle istituzioni è stata la sua candidatura alla presidenza della Repubblica, datata 1992. Una candidatura bruciata dal cosiddetto fuoco amico, rappresentato da molti esponenti di rilievo del suo stesso partito, tra cui lo stesso Andreotti. E alla fine in quel caso a essere eletto al Quirinale è stato Oscar Luigi Scalfaro. Forlani, quando era premier, ha dovuto affrontare molti momenti e casi difficili e delicati, come, per esempio, quelli legati agli Anni di Piombo e al terrorismo, che continuava a colpire gli uomini di spicco della Dc, l’attentato a Papa Giovanni Paolo II e lo scandalo della P2, che ha tra l’altro portato alle sue dimissioni da primo ministro. A porre fine invece alla sua seconda avventura da segretario della Democrazia Cristiana è stata l’inchiesta Mani Pulite e lo scandalo Tangentopoli.

Arnaldo Forlani moglie e figli

La moglie di Arlando Forlani era Alma Maria Ioni. La donna è deceduta il 6 ottobre del 2015 all’età di 86 anni. La coppia ha avuto tre figli maschi: Alessandro, Marco e Luigi. Il primo, nato a Roma il 12 marzo del 1959, ha voluto seguire le orme del padre e ha intrapreso una carriera politica. Infatti è stato eletto in Parlamento in ben due occasioni. Nel 2001 è diventato senatore, candidandosi nella lista Biancofiore, formata da CCD e CDU. Nel 2006 invece, candidandosi nella circoscrizione Marche, è divenuto deputato tra le fila dell’UDC, Tra le sue attività politiche più importanti può essere ricordato il fatto che, nel 2009, ha fatto parte della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il secondogenito Marco ha invece assunto importanti incarichi dirigenziali nell’ambito dell’informazione, della comunicazione, della finanza e degli investimenti. Difatti è l’attuale amministratore delegato del Gruppo Bfc Media, gruppo multimediale specializzato nella fornitura di informazioni e prodotti finanziari per i piccoli investitori, ed è l’ex amministratore delegato de L’Espresso Media. Non si hanno invece particolari informazioni e notizie sul terzo figlio Luigi, nato dal matrimonio tra l’ormai ex segretario della Democrazia Cristiana e sua moglie Alma Maria.