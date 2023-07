Alessandra Mastronardi marito chi è Gianpaolo Sannino: dentista dei vip

Nella vita privata di Alessandra Mastronardi, 37 anni, c’è il marito Gianpaolo Sannino: dal matrimonio celebrato a Capri al primo appuntamento 17 anni fa

Si chiama Gianpaolo Sannino il marito di Alessandra Mastronardi e non è un mistero che nella vita privata dell’attrice romana ma di origini napoletane si sia trasformata in una vera e propria favola d’amore. Il primo incontro della coppia è avvenuto infatti quando Eva de I Cesaroni aveva 20 anni ed era di recente diventata famosa grazie alla fiction di Canale 5, mentre il suo fino a poco tempo fa fidanzato era uno studente di medicina de La Sapienza trasferitosi a Roma da poco tempo. Lei era molto triste perché era appena avvenuta la rottura con il suo storico fidanzato della sua adolescenza, il futuro marito era invece spaesato perché nella Capitale non conosceva nessuno. Un amico in comune li presentò, si innamorarono ma dopo appena pochi mesi lui la lasciò perché infastidito dal mondo dello spettacolo. Intanto l’ex madrina della Mostra del Cinema di Venezia ha continuato la sua vita lasciando ad un passo dal matrimonio l’attore Ross McCall, dopo qualche mese si sono incontrati nuovamente per non lasciarsi più. Hanno fatto il loro primo debutto in pubblico meno di un anno fa alla prima della Scala.

Passando alla sua biografia Gianpaolo Sannino ha 42 anni di età ed è nato il 18 febbraio 1981 a Salerno sotto il segno dell’Acquario ed è quindi di origini campane. Fin da bambino le sue grandi passioni sono state lo sport e la cultura intraprendendo un brillante corso di studi prima nella sua città di origine e poi spostatosi per l’università a Roma. È stato proclamato miglior laureato nel 2006 e successivamente ha impreziosito il suo curriculum con due dottorati di ricerca: uno in scienze odontostomatologiche e l’altro interdisciplinare. Attualmente lavora in un famosissimo studio privato AlmaMedica, al Policlinico Tor Vergata e all’Ospedale San Raffaele. Il marito di Alessandra Mastronardi, a detta dell’attrice, è molto timido di carattere ed è l’uomo con cui ha subito sognato di rivedersi in abito da sposa. A confermare la sua indole riservata è il profilo Instagram di Gianpaolo Sannino, privato e seguito da pochissimo followers.

Alessandra Mastronardi matrimonio

Il matrimonio di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino è stato celebrato a Anacapri presso la Chiesa di Santa Sofia. Una cerimonia serale iniziata prima con il rito religioso e poi con i festeggiamenti che sono proseguiti presso la struttura Villa Eva a Capri. Gli invitati alle nozze sono stati poco più di 100 e tra i vip era presente Luca Calvani. Tra le curiosità sul matrimonio l’abito da sposa di Alessandra Mastronardi è del brand Armani Privè ed è molto classico, bianco e interamente ricamato in pizzo con uno scollo quadrato e maniche rigorosamente ricamate mentre lo strascico è solo per il velo. A rendere ancora più romantica la scelta dell’abito nuziale da parte della Mastronardi i gioielli molto semplici, orecchini al lobo e l’anello di fidanzamento. Il pre wedding si è tenuto invece il 7 luglio, giorno prima delle nozze, presso La Canzone del Mare di Capri. In questo caso l’attrice romana indossava una splendida corona di fiori con capelli sciolti sulle spalle e un semplicissimo ma glamour vestito monospalla bianco.