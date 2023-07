Barbara D’Urso Pier Silvio Berlusconi: irrompono avvocati per una foto

Barbara D’Urso fa intervenire gli avvocati dopo che una foto privata è finita in rete: cosa c’entra Pier Silvio Berlusconi

Mentre Myrta Merlino spiega come sarà il suo Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso è costretta ad agire per vie legali a causa di un episodio che ha leso la sua immagine riguardante una foto che ha fatto scalpore. Ricostruiamo cosa è successo e perché nella vicenda è stato accostato anche il nome di Pier Silvio Berlusconi. Da giorni circola un’immagine che ritrae Barbara D’Urso con le mani conserte come se stesse pregando insieme ad altri amici tra cui la giornalista Annalia Venezia perché la fotografia è stata scattata al compleanno della cronista de Il Messaggero, ritenuta molto amica della conduttrice ex Mediaset. Diversi siti di informazione hanno riportato i rumors secondo cui questo scatto sia arrivato di chat in chat fino ai vertici della tv del Biscione. Lo “scatto incriminato” avrebbe addirittura causato la scelta da parte di Pier Silvio di pretendere Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio Cinque e da gennaio da Mediaset. La foto avrebbe fatto infuriare il figlio di Silvio Berlusconi perché sembrava una caricatura della stessa immagine che diventò virale sui social e che ritraeva la conduttrice in preghiera durante i funerali del compianto Cavaliere.

Sulle voci è intervenuta la stessa Barbara D’Urso definendole false e prive di ogni fondamento. In un lungo comunicato l’attrice di origini napoletane si è definita ferita perché è assurdo dedurre che quella fotografia privata e che è stata diffusa senza il suo consenso fosse in qualche modo caricaturale nei confronti di Silvio Berlusconi e soprattutto nel giorno dei suoi funerali. Insomma qualcosa che lei non avrebbe mai fatto e che risulta diffamatorio. Barbara D’Urso ci ha tenuto a precisare che non c’è nessun legame con Pier Silvio Berlusconi, le sue scelte di volerla fuori da Pomeriggio Cinque perché fino al 26 giugno Lucio Presta riceveva da Mediaset conferme che il suo contratto sarebbe stato rinnovato per altri due anni con l’aggiunta di un programma in prima serata. La conduttrice ha chiarito anche cosa è successo e perché è stata scattata quella foto: era ad una serata tra amici e ha ripetuto in maniera autoironica il gesto di preghiera diventato virale sui social. Una scelta di irridere solo se stessa e nessun altro. Dunque alla risposta perché Barbara D’Urso è stata cacciata da Mediaset, la stessa tiene a precisare che non è per la fotografia.

Barbara D’Urso a La 7

Dopo l’addio da Mediaset si starebbe profilando per l’ex dottoressa Giò non solo un futuro lontano da Canale 5 ma anche nell’emittente orfana proprio di Myrta Merlino. Ovviamente si tratta di La 7 che in questo periodo starebbe cercando un volto noto e di esperienza per ringiovanire l’intrattenimento. L’indiscrezione arriva da Indiscreto TV, rubrica de Il Settimanale, che apre quindi l’ipotesi ad un cambio storico, più di una suggestione perché ci sarebbero stati già da giorni contatti tra la rete di Urbano Cairo e Lucio Presta, manager della conduttrice. Non è chiaro se si tratti di uno show in prima serata o addirittura una striscia quotidiana proprio nella stessa fascia oraria di Pomeriggio Cinque.