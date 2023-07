Concerto Gigi D’Alessio stasera Raiuno: replica, diretta o registrata?

Gigi D’Alessio uno come te 30 anni insieme stasera 8 luglio su Raiuno: il concerto in diretta da Piazza del Plebiscito è in replica

Gigi D’Alessio con una scaletta ricca di ospiti è attualmente in tour. Già nel giugno scorso Raiuno aveva proposto la registrazione del suo ultimo concerto in diretta per fare da tributo alla sua lunga carriera in cui si sono alternati cantanti come Biagio Antonacci, Elodie, Giolier e altre star del mondo della musica. Non finisce qui perché la rete ammiraglia della tv di Stato stasera 8 luglio dedica un nuovo spazio in prime time al cantante di Annarè con il concerto dal nome Gigi uno come te 30 anni insieme che è stato in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli. Gli ascolti di giugno hanno premiato la voce di Non dirgli mai con oltre 3 milioni di persone che hanno seguito il suo show con il 22% di share. A distanza di un mese il palinsesto Rai propone un nuovo concerto di Gigi D’Alessio e in tanti hanno pensato fosse una replica di quello trasmesso a giugno così come avvenuto per tante fiction della tv di Stato come Blanca, Il Commissario Montalbano e Scomparsa. In realtà Gigi Uno come Te 30 anni insieme stasera su Raiuno è il concerto di Gigi D’Alessio avvenuto lo scorso anno a Piazza del Plebiscito. Si tratta quindi di una replica dello spettacolo che ha visto il cantautore ritornare a Napoli per celebrare i suoi 30 anni di carriera con una grande festa con amici e familiari, infatti tra gli ospiti c’è anche LDA all’epoca da poco uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Concerto Gigi D’Alessio stasera Raiuno: scaletta e ospiti

La scaletta di Gigi Uno come Te 30 anni insieme concerto di Gigi D’Alessio stasera 8 luglio su Raiuno nell’ordine di esibizione è questa:

Non Mollare Mai

Quanti Amori con Eros Ramazzotti

Un’Emozione Per Sempre con Eros Ramazzotti

Più Bella Cosa con Eros Ramazzotti

Omaggio a Carosone con Fiorello

Como Suena El Corazon con Fiorello

L’ammore con Fiorella Mannoia

Quello Che Le Donne Non Dicono con Fiorella Mannoia

Sei Importante

Una Notte Al Telefono

Un Nuovo Bacio

Non Dirgli Mai

No Vale La Pena Enamorarse con Vanessa Incontrada

Le Mani

Annarè

Un Cuore Malato con Alessandra Amoroso

Quello Che Fa Male – LDA

Si Turnasse A Nascere con Alessandro Siani

16 Marzo con Achille Lauro

Mon Amour con Achille Lauro

Stefano De Martino e Andrea Delogu

Come Me con Luchè

Napule – duetto virtuale con Lucio Dalla

‘O Posto D’Annarè

Guagliuncè

Comme Si Femmina con Rosario Miraggio

Sotto Le Lenzuola con Rosario Miraggio

30 Canzoni con Rosario Miraggio

Guagliune con Enzo Dogg, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay

Como Suena El Corazon con Clementino

Buongiorno con G-Crew

Napule è – omaggio a Pino Daniele

Tra gli ospiti ci sono anche Amadeus, Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande e Massimo Alberti. La G-Crew che accompagna Gigi D’Alessio nel brano Buongiorno è composta da Vale Lambo, Coco, LDA, MV Killa, Enzo Dong, Lele Blade, Clementino, Geolier, Franco Ricciardi e Samurai Jay.