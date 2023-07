Sanremo 2024 Amadeus annuncia date e co-conduttori: svolta storica

Sanremo 2024: Amadeus ha annunciato date e altri dettagli del prossimo attesissimo Festival della canzone italiana: ci sarà una novità storica

C’è ovviamente grande attesa per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che sarà la 74a della storia delle kermesse canora più importante d’Italia. Poco fa il conduttore e direttore artistico Amadeus ha reso noti i primi dettagli di Sanremo 2024, con una grossa sorpresa che rappresenta una svolta storica per il Festival. Il conduttore ravennate, alla guida dell’evento dal 2020 con grande e anche crescente successo, ha rivelato innanzitutto quando si terrà l’edizione dell’anno prossimo di Sanremo (argomento di cui si parlerà più approfonditamente più sotto in questo artivolo), ma il vero punto forte del suo annuncio è stata la grossa novità in merito alla conduzione.

Parlando al Tg1, mentre nel frattempo si trovava in vacanza in montagna, Amadeus ha spiegato infatti che i cantanti partecipanti al Festival (i cui nomi sono ovviamente ancora da decidere) saranno anche i co-conduttori dell’evento. Semplicemente, chi non sarà in gara in una delle serate del mercoledì e del giovedì parteciperà comunque introducendo gli altri cantanti avversari di turno in quella serata. Chi presenterà chi verrà deciso la mattina stessa dell’esibizione, attraverso un sorteggio che si effettuerà nella sala stampa.

Non sarà l’unica novità di Sanremo 2024, però. Saranno 26 i cantanti in gara complessivamente, dopo che l’anno scorso erano stati 28, e comprenderanno ovviamente anche i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Si esibiranno tutti, come al solito, nella prima serata, quella di martedì, e poi solo 13 al mercoledì e altri 13 al giovedì, introdotti sul palco, come detto, dagli altri concorrenti non previsti a esibirsi quella sera. La quarta serata, quella di venerdì, sarà dedicata anche stavolta alle cover, ma verrà eliminato il limite temporale tra cui scegliere la canzone. Novità anche per quanto riguarda le giurie: oltre a quella del televoto e a quella della sala stampa, si aggiungerà una terza giuria dedicata esclusivamente alle radio, che sostituirà la vecchia giuria demoscopica. Queste emittenti radiofoniche saranno scelte secondo criteri precisi, ancora non resi pubblici, e dovranno rappresentare l’intero territorio italiano.

Il resto della struttura del Festival resta invece immutato. Nella serata finale si esibiranno di nuovo tutti e 20 i cantanti concorrenti, votati dal pubblico attraverso il televoto. I primi 5 classificati accederanno alla sfida finale, riproporrendo i loro brani, e verranno votati da tutte e tre le giurie ripartendo da zero, annullando quindi i voti ricevuti in precedenza.

Sanremo 2024 date

Oltre alla novità sulla conduzione del Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha reso pubbliche ufficialmente anche le date in cui si terrà la kermesse canora ligure. Sanremo andrà in onda, ovviamente in diretta in prima serata su Rai 1 e in streaming su Rai Play, dal 6 al 10 febbraio 2024. Rispettata dunque la tradizione sanremese, che vede il Festival andare in scena sempre nelle prime settimane di febbraio. L’unica eccezione, almeno in tempi recenti, è stata l’edizione del 2021 (cioè la 71a, che ebbe luogo dal 2 al 6 marzo).

Per quanto riguarda Sanremo giovani, l’evento che darà diritto a tre cantanti emergenti di concorrere tra i Campioni del Festival di Sanremo 2024, è stata confermata la data unica di fine dicembre. L’evento si svolgerà il 20 dicembre 2023, e verrà ovviamente trasmesso su Rai 1.