Temptation Island Alessia di cognome Bottiglia, 32 anni, è assistente sociale, ha due lauree ma anche una carriera da attrice

Una delle fidanzate che più si sta mettendo in mostra e che più sta attirando attenzione a Temptation Island è senza alcun dubbio Alessia di cognome Bottiglia che si è presentata alla trasmissione insieme al suo fidanzato Davide di cognome Rosati. Al di là dei motivi e dei problemi che hanno indotto la coppia a partecipare, c’è un aspetto legato alla ragazza che ha suscitato non poche curiosità, in particolar modo nel mondo dei social network. Alessia di Temptation Island fa di lavoro l’assistente sociale all’ospedale di Terracina, città dove vive ormai da un po’ di tempo insieme alla sua dolce metà. In realtà però c’è un piccolo dettaglio che ha subito scatenato i commenti sui social infatti la concorrente del programma condotto da Filippo Bisciglia è già stata vista in tv più volte. Alessia di Temptation Island è infatti anche attrice e negli ultimi anni ha interpretato il ruolo di contendente in una delle puntate del famoso programma televisivo Forum e inoltre ha anche assunto il ruolo di opinionista in numerose edizioni sia in quelle condotte da Rita Dalla Chiesa che nel nuovo corso con alla guida Barbara Palombelli. Inoltre attraverso le tante segnalazioni apparse sui social è stato possibile scoprire che ha partecipato anche ad altre due trasmissioni, Chi ti conosce e Take Me Out, entrambe trasmesse da NOVE. La fidanzata di Davide Rosati non è certo una debuttante del mondo del piccolo schermo e questo ha alimentato i sospetti che le vicende della coppia fossero costruite per avere maggiore visibilità e magari proseguire quella che a tutti gli effetti sembra una vera passione.

Alessia Temptation Island chi è

Alessia Bottiglia è una delle concorrenti di Temptation Island 2023. Nata a Roma l’11 giugno 1990, la 32enne è nota attualmente per la sua relazione con Davide Rosati al centro delle vicende del programma condotto da Filippo Bisciglia. Vive da tempo a Terracina dove, come già detto, lavora presso l’istituto ospedaliero della città. Fin da adolescente ha sempre avuto una grande passione per lo studio infatti sul suo profilo Facebook in un post visibile a tutti nel 2020 si definisce felice per aver superato il concorso di assistente sociale e nello stesso post racconta di essere una donna che ha trascorso metà della sua vita sui libri alla ricerca del suo obiettivo. Nel corso di Temptation Island ha dichiarato di avere due lauree, un dettaglio che è stato anche contestato dallo stesso Davide perché sinonimo di arroganza da parte della sua fidanzata. Non si conoscono nello specifico in che cosa si è laureata Alessia Bottiglia per ben tre volte ma per il tipo di lavoro che svolge probabilmente ha ottenuto un titolo di studio in Scienze del Servizio Sociale o Scienze della Formazione oppure in Materie Giuridiche. Tramite un sito specializzato nella ricerca di attrice è possibile scoprire che oltre alla recitazione Alessia di Temptation Island balla la salsa, canta e suona il flauto.