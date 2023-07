Anticipazioni Temptation Island stasera 10 luglio: Perla senza freni

Le anticipazioni della puntata di stasera 10 luglio di Temptation Island: come va a finire il falò tra Alessia e Davide, Gabriela distrutta

Nuove scottanti rivelazioni arrivano dalle anticipazioni della puntata di stasera 10 luglio di Temptation Island 2023: Alessia Bottiglia e Davide Rosati non torneranno più indietro, Gabriela Chieffo rimarrà delusa fino a prendere una decisione su Giuseppe Ferrara, troppo vicino alla tentatrice Roberta. Perla Vatiero farà infuriare Mirko Brunetti mentre in bilico resteranno le storie di Daniele e Vittoria, Ale e Federico e Francesca e Manuel. Partiamo da come andrà a finire il falò di confronto tra Alessia e Davide, la fidanzata accetterà il falò di confronto e nonostante l’intesa creata con il single uscirà dal programma con lo storico compagno ma il percorso che dovranno vivere fuori dal contesto televisivo non sarà una passeggiata perché lei vuole dimostrazioni e lui più certezze per cui la puntata di Temptation Island e poi… ancora non registrata sarà rivelatrice sul futuro della coppia. La più chiacchierata ma anche quella più virale sui social è l’unione formata da Gabriela e Giuseppe: il video spoiler pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia lascia senza fiato. Si vede chiaramente sotto shock l’estetista che in un pianto disperato vedrà delle immagini del fidanzato esplicite che la porteranno a prendere una decisione che determinerà enormi conseguenze sul loro futuro almeno all’interno dell’Is Morus Relais. Stiamo parlando della scelta di lasciarsi andare a confidenze con il più apprezzato, al momento, dei tentatori Fouad che sembra addirittura in procinto di poter diventare nuovo tronista di Uomini e Donne. Ben presto il tentativo di consolarla si trasformerà in qualcosa di più tra abbracci e sorrisi che lasciano intendere una voglia di dolcezza e di affetto di cui ha bisogno Gabriela.

Anticipazioni Temptation Island stasera 10 luglio: Mirko e Perla

Dal canto suo anche Giuseppe vedrà delle immagini del pinnettu della sua fidanzata che lo lasceranno basito. A sorpresa un altro fidanzato dopo settimane di silenzio riceverà una brutta botta al falò: si tratta di Daniele che avrà una reazione spropositata quando vedrà le lapidarie dichiarazioni di Vittoria sul suo conto che lo convinceranno sempre di più che la sua compagna lo disprezza e non ha fiducia in lui. Intanto il romano, che ricorda molto Francesco Chiofalo o meglio Lenticchio, approfondirà la sua intesa con la single Benedetta. Sempre più vicina al tentatore Lollo è Ale che stando alle anticipazioni di stasera 10 luglio di Temptation Island sarà sempre più in crisi tra l’attrazione che prova per il corteggiatore e l’amore che, nonostante tutto, prova ancora per il suo fidanzato. Federico dopo un breve momento di gelosia si convince sempre di più che ciò che sta vedendo nascere tra la sua fidanzata e il single sia semplicemente un momento di fragilità della ragazza e forse è consapevole che al di là di un senso di possesso della relazione, non la ama veramente. Infatti Ale nel pinnettu vedrà delle immagini in cui il fidanzato si definisce addirittura contento di vedere che lei sta socializzando e questo porta in lei la consapevolezza che sta facendo di tutto per farsi lasciare.

Un po’ in sordina rispetto agli altri concorrenti la coppia formata da Francesca e Manuel che continua a rimanere in una sorta di fase di stallo con il ragazzo che ripete sempre le stesse cose e la sua fidanzata che continua ad essere in crisi profonda fondamentalmente perché non ha la forza di lasciare il suo compagno. Virale infatti sui social, non tanto i video al falò della loro relazione con i single all’interno dell’IS Morus Relais, quanto Manuel che continua a chiamare Filippo Bisciglia, Phil, diventando così meme. Infine le anticipazioni di Temptation Island di stasera 10 luglio su Mirko e Perla hanno dell’incredibile o quasi: l’unico video esplicito del falò che arriva dagli spoiler pubblicati dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione mostra il tentatore Igor buttarsi, letteralmente, addosso a Perla che cerca carinamente di fare resistenza. Mirko resterà sconvolto da queste immagini e si confiderà sempre più con Greta ferendo a sua volta la fidanzata.