Chi è Miss Olanda 2023 trans Rikkie Kollé: com’era da uomo

Miss Olanda 2023 è Rikkie Kollé, prima donna trans a vincere l’ambito premio. Chi è la modella che parteciperà a Miss Universo e com’era da uomo

Rikkie Valerie Kollé, 22 anni, ha vinto il titolo di Miss Olanda 2023 diventando la prima donna transgender a conquistare il premio e rappresenterà il suo Paese nella prossima edizione di Miss Universo che si svolgerà in El Salvador entro la fine dell’anno. La reginetta di bellezza è non solo di origini olandesi, ma anche indigene delle Molucche, è nata nella città di Breda, tra Rotterdam e Anversa e come dichiarato più volte nelle interviste durante le selezioni del concorso di bellezza vuole essere una voce e un modello per le giovani donne e le persone queer. Il percorso di cambio di genere di Rikkie Kollé Miss Olanda 2023 è iniziato a 11 anni quando decise di cambiare nome da Rik a Rikkie e dichiararsi donna. A 16 anni invece iniziò la transizione fisica, assumendo ormoni femminili per poi sottoporsi ad un’operazione definitiva che le ha permesso di sentirsi più a suo agio. Sostenuta da sempre dalla sua famiglia ha raccontato di aver pensato subito di essere nata in un corpo sbagliato, da piccola era Rik ma voleva essere Rikkie e il passaggio da maschio a femmina è diventato qualcosa che le ha fatto sentire a casa. Durante la sua infanzia, in particolare, ha dovuto fare conti con numerosi atti di bullismo ma il sostegno degli amici e della famiglia è stato fondamentale per permetterle di essere ciò che ha sempre desiderato. Purtroppo anche in seguito alla sua elezione a più bella dei Paesi Bassi non sono mancate polemiche e vili insulti omofobi.

Rikkie Kollé Miss Olanda 2023 trans: com’era da uomo

Da uomo dunque non si sentiva davvero se stessa. Non si conosce la data di nascita di Rikkie Kollé Miss Olanda 2023 ma non sarà la prima donna trans a competere per la corona di Miss Universo. La prima è stata Angela Ponce che ha rappresentato la Spagna nel 2018, mentre il concorso di bellezza ha aperto le iscrizioni a persone transgender dal 2012. Negli ultimi anni, più donne trans hanno gareggiato nei concorsi preliminari. Nel 2021, l’ex Miss Nevada Kataluna Enriquez è diventata la prima concorrente trans in un concorso di Miss USA, mentre la donna trans e attivista Daniela Arroyo González gareggerà per il titolo di Miss Universo Porto Rico. Rikkie Kollé è un’attrice e modella ma non si conoscono molti dettagli sul suo passato da uomo, però i familiari e gli amici hanno raccontato che era una persona timida ma decisa ad ottenere ciò che ha sempre voluto. Prima di partecipare a Miss Olanda ha partecipato nel 2018 al reality show televisivo “Holland’s Next Top Model”, una delle sue prime esperienze come modella che le ha permesso di farsi conoscere nel settore moda arrivando ad un passo dalla vittoria. Dal profilo Instagram di Rikkie Kollé è possibile scoprire che è testimonial di numerosi brand in particolare di lingerie, inoltre è presente anche una collaborazione con il marchio Phillips. A differenza di altre donne che hanno fatto il suo percorso, non sono presenti sui social foto di Rikkie Kollé da uomo. Una scelta ben precisa per mettere da parte il passato che non la rappresentava e guardare con fiducia e entusiasmo al futuro. Dopo la vittoria di Miss Olanda 2023 ha infatti ringraziato tutti e dedicato il titolo a chi si sente solo. La modella intende utilizzare il suo successo per garantire che nessuno debba affrontare barriere o discriminazioni nell’esprimere la propria identità.