Fouad Temptation Island chi è Instagram: era a Tu si que vales

Fouad di Temptation Island di cognome Elshafie, 31 anni, è di origini egiziane: il single ha un’intesa con Gabriela: cosa sappiamo su di lui

Si chiama Fouad il tentatore di Gabriela a Temptation Island 2023: il suo profilo Instagram è privato ed è @fouad_elsha. Nonostante lo slang romanesco, il suo cognome è Elshafie dimostra le sue origini egiziane: la mamma è italiana, mentre il papà da Il Cairo. La sua data di nascita completa è 31 maggio 1991, segno zodiacale Gemelli, fin da adolescente ha sempre avuto doti da manager e una voglia di affermarsi nella vita vivendo ogni attimo come se fosse l’ultimo. Nonostante il suo lavoro e la popolarità la sua più grande dote che lo ha caratterizzato fin da bambino come affermato nella presentazione su Witty TV è la semplicità e la sincerità. Oggi Fouad di Temptation Island 2023 di lavoro fa gestione hostess e steward presso lo Stadio Olimpico di Roma, infatti si occupa di gestire il personale, accompagnare gli ospiti e risolvere eventuali problemi che si possano creare in Tribuna d’Onore.

Inoltre è proprietario del locale Interno7 food&drink che si trova sempre nella Capitale, attività aperta dopo una lunga esperienza anche all’estero sia a Londra che a Palma de Mallorca nel settore ristorazione dove ha ricoperto diversi ruoli. Il tentatore di Gabriela infatti parla anche l’inglese e lo spagnolo. Di studi Fouad ha fatto il liceo e dopo si è iscritto a Scienze della Comunicazione all’UniNETTUNO, università telematica. Per quanto riguarda la vita privata del single che sta riscuotendo grande successo nel programma condotto da Filippo Bisciglia, è noto che abbia due fratelli e uno di questi è il suo gemello di nome Yousi. Il suo passato sentimentale non è caratterizzato da grandi amori, questo però deducendolo solo dai suoi profili social perché avrebbe anche potuto mantenere la privacy sulle sue storie d’amore e fidanzate passate. Una delle passioni di Fouad è la fotografia e con suo fratello gemello ha un’agenzia dal nome Gemelli Fotografi con un profilo attivo su Instagram.

Temptation Island Fouad e Gabriela

Prima di diventare tentatore di Temptation Island, Fouad Elshafie è stato anche protagonista di una puntata di Tu si que vales dove ha interpretato il ruolo di ragazzo modello di bodywashing per un concorrente che ha partecipato al talent con Maria De Filippi. Il motto del ragazzo di origini egiziane è “Sii sempre te stesso”, una frase che rispecchia i valori che vuole portare avanti mantenendo sempre l’integrità morale che lo contraddistingue anche quando nelle difficoltà la strada è più semplice sembra quella della menzogna. Durante la sua esperienza al programma all’interno dell’IS Morus Relais, Fouad ha subito attirato le attenzioni di Gabriela, fidanzata di Giuseppe originari di Scafati. Dopo averlo scelto prima di entrare nelle rispettive ville, la ragazza ha trovato conforto tra le sue braccia dopo aver visto alcuni video che ritraevano Giuseppe legare con una tentatrice. Il momento più toccante del loro percorso è stato quando il tentatore l’ha fatta ragionare e le ha fatto capire che non era ancora il momento di chiedere il falò di confronto anticipato, una soluzione ritenuta troppo affrettata da Fouad che ha spinto la ragazza a riflettere sui problemi della coppia.