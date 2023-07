Belen lascia Mediaset, la notizia è ufficiale. I motivi dell’addio sono stati rivelati rivelati, in parte, dalla stessa argentina

Tanto tuonò che piovve. Belen Rodriguez lascia Mediaset proprio nel pieno della burrasca, o meglio di un vero e proprio terremoto, che sta portando a un riassetto molto profondo delle conduzioni e dei palinsesti. Molto è cambiato in Rai, anche e soprattutto per ragioni politiche, molto sta cambiando anche Pier Silvio Berlusconi che si dice voglia eliminare tanto gossip e portare un nuovo modo di fare già nel prossimo futuro. Belen Rodriguez non rientra comunque in quest’ultima casistica. Molti, infatti, negli scorsi giorni, avevano erroneamente assimilato le due cose e pensato che anche lei fosse stata accompagnata alla porta dopo aver ottenuto successo sia alla conduzione di “Tu sì qu vales”, sia alla guida de “Le Iene”. A fare chiarezza sulla situazione, è stata proprio la modella e l’ha fatto nella maniera ormai più consueta nel 2023, attraverso le sue pagine social. Belen è stata letteralmente sommersa di messaggi dopo l’annuncio della separazione con Mediaset e ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto. Secondo quanto ha risposto con fermezza ad alcuni utenti, non è stata una scelta dell’azienda, bensì una sua volontà. Belen lascia Mediaset quindi per una sua decisione: i tempi sicuramente avevano tratto in inganno molti, visto che, dopo settimane di rumors, era stato definito l’arrivo di Veronica Gentili quasi all’improvviso come nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni. Un congedo in piena regola in favore di chi si è fatta strada con trasmissioni come Controcorrente e Stasera Italia Weekend, ora pronta alla nuova avventura in prima serata su Italia 1. Davide Parenti, ideatore de Le Iene, ci ha tenuto a ringraziare Belen per il suo apporto e la sua professionalità e ha poi annunciato l’arrivo della nuova conduttrice.

Belen e l’addio a Mediaset: i reali motivi del cambiamento

Belen comunque non ha sottolineato solo che è stata una sua decisione, ma ha anche fatto intendere da dove è scaturita. La showgirl ha ammesso che cambiare le piace e può rappresentare uno stimolo: ora è pronta ad accantonare, almeno per il momento, l’opportunità televisiva e concentrarsi su altri progetti personali, in particolare sulla moda. Potrebbe essere il modo per dedicare molto più tempo alle sue aziende e alle linee create insieme alla sua famiglia, quindi “Hinnominate”, “Me fui” e il progetto legato agli abiti e chiamato “Mar de margaritas”. Sicuramente ci sarà spazio anche per altri progetti privati e per continuare a posare in alcune pubblicità o eventi. Per il resto, non possiamo che accodarci a quanto detto da Belen: cambiare a volte può fare bene a tutti, soprattutto quando i progetti sono arrivati alla conclusione e le cose non andavano più bene come prima. Intanto Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset su domanda ha specificato che non è prevista nessuna conduttrice di Tu si que vales al posto della showgirl argentina visto anche il nuovo innesto di Luciana Littizzetto. I giudici quindi la faranno da padrone con le conferme di Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.