Roberta tentatrice Temptation Island: Candy Candy corteggiava Mariano

Roberta tentatrice a Temptation Island 2023 di Giuseppe di cognome fa De Grazia: nota anche come Candy Candy è stata a Uomini e Donne

Per chi è fan di Temptation Island 2023 vedendo la single Roberta avvicinarsi a Giuseppe, fidanzato di Gabriela, non è sfuggito un particolare. Quegli occhi ammalianti li ha già visti in televisione. La tentatrice, nota anche come Candy Candy per il suo caschetto biondo, di cognome fa De Grazia e il suo profilo Instagram è @sometimesroberta ispirato probabilmente ad una canzone di Britney Spears. Non è nota la sua data di nascita completa ma sappiamo che è nata nel 1999 e quindi ha 24 anni di età: è di origini napoletane, precisamente la sua città natale è Torre del Greco, un paese della provincia partenopea. La sua grande passione fin da bambina è sempre stata la danza che ha iniziato quando aveva 3 anni e ha smesso solo pochi anni fa a causa di un probabile infortunio e non quindi per sua volontà. Non si è fatta abbattere da questo brutto colpo che le ha impedito di realizzare il sogno della sua vita così Roberta tentatrice di Temptation Island 2023 ha deciso di conciliare il suo lavoro attuale con il suo amore per la musica diventando così una ballerina nei locali. Di studi Candy Candy ha fatto il liceo linguistico di Torre del Greco diplomandosi con successo e in questi anni ha fatto anche la modella arrivando a partecipare alle selezioni di Miss Mondo e continua anche a posare come fotomodella grazie al suo fisico prorompente. Un altro suo punto di forza che le viene dal cuore è la passione per la cucina, adora infatti inventare ricette e le riesco particolarmente bene i dolci. Per quanto riguarda la sua vita privata non si è voluta sbottonare nella presentazione su Witty TV preferendo parlare di se stessa piuttosto che dei suoi amori passati.

Roberta tentatrice Temptation Island a Uomini e Donne

Roberta De Grazia è molto seguita anche su TikTok con quasi 100 mila followers e dove posta spesso video dei suoi look, dei suoi outfit e dei suoi balletti. In amore non ama corteggiare puntando sull’approccio fisico mentre invece preferisce al massimo lo sguardo e prendere di testa un ragazzo, inoltre di carattere si descrive solare e espansiva. Nella sua vita c’è già un grande amore, il suo adorato cagnolino che quando può porta sempre con sé. Tra dieci anni si immagina ricca e con un lavoro che le piace. Il motto della tentatrice di Giuseppe a Temptation Island è “Soluzioni e no problemi” a dimostrazione del suo carattere forte e della sua capacità di superare ogni ostacolo che la vita le ha posto dinanzi. Roberta De Grazia non è alla sua prima esperienza televisiva alla corte di Maria De Filippi, ha infatti partecipato nel 2018 a Uomini e Donne e corteggiava Mariano Catanzaro che però in quella stagione scelse Valentina Pivati, una storia d’amore naufragata dopo soli pochi mesi. All’epoca la ballerina aveva poco più di 18 anni e un look completamente diverso rispetto a quello apparso all’Is Morus Relais. Il prima e dopo di Roberta De Grazia è infatti molto forte, attualmente ha preferito ai capelli lunghi e castani, un caschetto biondo platino e un make up contemporaneo rispetto a quello acqua e sapone dell’adolescenza.