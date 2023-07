Roberto Vecchioni malattia come sta oggi “Lotta ai tumori”

Roberto Vecchioni oggi 80 anni ricorda la sua lotta contro la malattia: tre tumori e l’alcolismo. Cosa ha avuto il cantautore

Roberto Vecchioni in diverse interviste non ha mai nascosto la sua personale battaglia contro la malattia. Spesso si è pensato che la voce di Luci a San Siro avesse sofferto di morbo di Parkinson ma si tratta di fake news visto che non ne ha mai fatto menzione. Invece ha spiegato di aver affrontato nel corso della sua esistenza un periodo buio legato a diverse forme di tumore ma di aver vissuto ogni giorno come un’avventura. Ha parlato di un gioco che va affrontato come una qualsiasi partita a carte. Nel dettaglio è stato spiegato anche dove ha avuto il tumore Roberto Vecchioni: rene, vescica e polmone. Ha subito delle operazioni e oggi sta bene di salute. La malattia non è però l’unica cosa che ha avuto la voce di Chiamami ancora amore visto che si è confessato su una patologia che ha voluto superare per potersi dedicare al 100% ai suoi figli e ai suoi nipoti. Proprio rendendosi conto dell’attenzione che sottraeva alla sua vita privata con la sua famiglia, ai momenti più belli ed emozionanti da trascorrere insieme, è arrivato a rendersi conto che un bicchiere in più significava avere una dipendenza. Roberto Vecchioni ha ammesso di aver sofferto in passato di alcolismo ma di aver deciso di smettere di bere diventando completamente astemio, una vicenda che risale a più di un decennio fa.

Roberto Vecchioni figli: la tragedia e la sclerosi multipla

La vita di Roberto Vecchioni è stata purtroppo costellata anche da molti momenti di sofferenza. Oltre alla malattia e ai problemi di alcolismo, solo poco tempo fa il cantautore ha dovuto fare i conti con la morte del figlio Arrigo. La scomparsa è avvenuta il 18 aprile 2023: si tratta del terzogenito di quattro figli, avuto con l’attuale moglie Daria Colombo. La causa della morte di Arrigo Vecchioni non è mai stata rivelata. Artista come il padre, scriveva opere teatrali e poesie in rima per componimenti, con il cantautore partecipò a Firenze al Festival delle Generazioni. Roberto Vecchoni ha quattro figli: Francesca, avuta con la prima moglie Irene Bozzi, Carolina, Arrigo e Edoardo, gli ultimi tre nati dalla relazione con Daria Colombo. L’ultimogenito Edoardo, nato nel 1992, è affetto da sclerosi multipla malattia che ha deciso di affrontare pubblicamente nel libro Sclero. Il gioco degli imperatori dove racconta i primi sintomi e le prime cure affrontando tutto come se fosse un gioco. In merito alla malattia del figlio è molto toccante il testo della canzone Le Rose Blu di Roberto Vecchioni, un dialogo con Dio dove l’artista si offre per rinnegare tutto permettendo però ad una persona amata di poter raggiungere la guarigione. La voce di Samarcanda sceglie di non donare solo la sua vita ma tutto ciò che ha sognato e tutto ciò che ha vissuto per permettere alle rose blu di rifiorire. Non è l’unica canzone che Vecchioni ha dedicato ad uno dei suoi figli, in carriera ha anche scritto Un lungo addio per Carolina.