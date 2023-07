My Home My Destiny storia vera: la beffa dalla Turchia è virale

My Home My Destiny è ispirato ad una storia vera: chi è la protagonista nella realtà e perché c’è un vero e proprio caso in Turchia

My home my destiny è una soap opera turca che sta facendo parlare di sé. Nonostante sia uscita alla fine del 2019, la storia di Zeynep, una ragazza che nasce in povertà, ma che cresce tra i lussi fino a quando, anni dopo, viene superata dal suo passato, ha già conquistato il pubblico di Canale 5. Gli attori protagonisti sono Demet Ozdemir, volto di Daydreamer Le Ali del sogno ed ex di Can Yaman, e İbrahim Çelikkol, rispettivamente nei panni di Zeynep e Mehdi. Il successo ottenuto da My home, my destiny è dovuto anche al fatto che è tratto da una storia vera. La soap opera turca in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 è un adattamento del romanzo “Camdaki Kız” (“La ragazza della finestra” o “La ragazza di vetro”, del 2019), scritto dalla psichiatra Gülseren Budayıcıoğlu a partire da un caso reale che lei stessa ha trattato nel suo studio. Nel libro si può scrivere: “Il nostro destino è scritto nelle case in cui siamo nati. Ancora una volta, ci feriamo in quelle case, cresciamo con quelle ferite e alla fine arriviamo dove quelle ferite ci portano. La felicità non è sempre così”. My Home My Destiny è la storia vera di una ragazza di periferia che ha sempre vissuto nel lusso, ma il cui destino è stato scritto male fin dall’inizio.

My Home My Destiny storia vera: le accuse dalla Turchia

La storia di Zeynep, figlia di Bayram, un uomo alcolizzato, e di Sakine, una donna che lavora nelle case dei milionari, è quindi avvenuta nella realtà. All’inizio la minore cresce in assoluta miseria, ma quando arriva a scuola, senza molte possibilità, la sua famiglia accetta di farla adottare da persone facoltose. Cresce avendo tutto e da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Un giorno però la madre biologica torna nella sua vita e gli racconta la verità. Solo così scoprirà l’umile città in cui è nata e il tipo di vita che ha avuto ed è proprio in questo luogo che trova il vero amore. Nonostante sia tratto da una storia vera non si conosce il vero nome di chi ha ispirato la soap opera My Home My Destiny e soprattutto non si conosce realmente cosa sia accaduto alla donna, ex paziente dello scrittore e psichiatra Gulseren Budayicioglu. In Turchia è nato un vero e proprio caso sulla vicenda con alcuni sospetti sulla veridicità della storia raccontata prima nel romanzo e poi nella soap opera con Demet Ozdemir. Le scarne informazioni sulla vera protagonista di My Home My Destiny e l’impossibilità di conoscere le sue sorti hanno alimentato le voci di un possibile falso. In molti infatti sostengono che l’autore del romanzo abbia inventato di sana pianta, per rendere il tutto più affascinante, che la storia di Zeynep fosse tratta da vicende realmente avvenute. Una possibile fake diventata subito virale in Turchia.