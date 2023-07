Uomini e Donne torna Pinuccia: la canzone VIDEO

Dopo Uomini e Donne il ritorno di Pinuccia con la sua canzone per l’estate già disponibile su tutte le piattaforme: il video è stato girato nella sua Vigevano

Da Uomini e Donne news che lasciano senza fiato per la prossima stagione televisiva: era stato annunciato nei mesi scorsi ma sembrava un’utopia perché non ci sono poi stati più riscontri a riguardo. Ora è ufficiale come annunciato anche sul suo profilo Instagram: torna Pinuccia, 81 anni, e lo ha fatto in grande stile con la canzone che porta il suo nome. Nella presentazione da parte della casa di produzione Edizioni Caramba viene definita la dama più seguita del programma condotto da Maria De Filippi e già è scontato che il suo brano farà discutere, storcere il naso agli scettici e divertire i più ironici. Intanto è già disponibile il video ufficiale che attesta che l’ex del 92enne Alessandro è diventata una cantante o almeno ha provato ad esserlo divertendosi e divertendo il pubblico. La canzone di Pinuccia nell’intro ricorda la mazurka o in generale un brano che sembra avere riferimenti al liscio romagnolo e alle tipiche atmosfere di balera. Successivamente parte il beat insieme alla fisarmonica che lo rende più moderno e ricorda uno dei recenti brani di Orietta Berti. Il brano della dama di Vigevano che di cognome fa Della Giovanna è dedicato interamente all’amore “storie d’amore senza limiti d’età” canta il volto di Uomini e Donne, non solo sentimenti veri e sinceri ma anche quelli fugaci estivi che possono lasciare l’amaro in bocca in una relazione mai nata oppure essere una bellissima parentesi vissuta con passione. Oltre al testo ad essere particolarmente interessante il videoclip de La Canzone di Pinuccia dove si vede la dama entrare dal parrucchiere per poi perdersi nei suoi pensieri. È così che appare la dama 81 enne in tutto il suo splendore con un elegantissimo abito nero cantare la sua canzone e sono presenti anche dei ballerini over che interpretano una coreografia che punta a diventare un balletto per i social sulla falsariga di quelli ideati da Joey Di Stefano.

Uomini e Donne Pinuccia oggi

La parabola di Pinuccia a Uomini e Donne è stata clamorosa infatti la dama di Vigevano è stata per molti mesi una delle protagoniste del dating show condotto da Maria De Filippi e in particolare aveva attirato le attenzioni del pubblico per la sua conoscenza con Alessandro. Tutto però è cambiato quando il cavaliere ha iniziato conoscere altre donne scatenando nella De Giovanna un fortissimo sentimento di gelosia che spesso l’ha portata a litigare con Tina Cipollari. Gli scontri tra le due sono diventati virali sui social ma bruscamente si è poi interrotta la sua partecipazione al programma. Tutto è nato quando la stessa dama ha finto un malore, come rivelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, per attirare l’attenzione di Alessandro. L’atteggiamento non è piaciuta alla produzione e soprattutto a Maria De Filippi e si è così deciso di non invitarla più nel parterre. Quanto successo però non è mai apparso in tv perché tagliato in fase di montaggio, anche per questo ancora oggi in tanti si domandano Pinuccia che fine ha fatto e sperano in un suo ritorno un po’ come avvenuto nella scorsa edizione con Biagio Di Maro che però poi è stato nuovamente allontanato.