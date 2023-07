Valeria Marini Jovanotti la versione del cantante: cosa c’è di vero 

Valeria Marini torna a parlare del flirt con Jovanotti: cosa c’è di vero e la posizione del cantante in merito all’accaduto

Torna a farsi strada uno dei gossip che, di tanto in tanto, si riaffacciano sulla scena. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Valeria Marini ha fatto un po’ il punto sulla sua carriera e sugli uomini della sua vita ed è tornata anche sul famoso flirt con Jovanotti, tema che ciclicamente viene toccato dalla showgirl e che di volta in volta si arricchisce di nuovi dettagli. A riguardo, la soubrette romana ha raccontato di aver conosciuto il cantante de Il più grande spettacolo dopo il big bang in un locale a Porto Rotondo, celebre località estiva della Sardegna, dove la Marini lavorava come ragazza immagine, mentre Jova come dj, prima che per entrambi arrivasse il successo. I due hanno condiviso queste serate e si sono avvicinati, portando avanti, secondo il racconto della showgirl, il loro flirt per circa un anno, con la condivisione di momenti molto intimi ed emozionanti come l’ammirare le stelle nella notte di San Lorenzo, quando la donna ha raccontato che il cantante di Bella le ha insegnato a esprimere i desideri guardando le stelle cadenti. Valeria Marini ha parlato con entusiasmo e trasporto di Jovanotti, sottolineando il suo carattere solare e giocoso e lasciandosi scappare anche apprezzamenti sulle sue doti da baciatore, ma che dire della reazione del cantante? In realtà, la voce di A te non si è mai espresso a riguardo, mantenendo dunque il riserbo sulla vicenda. Le uniche testimonianze del flirt giovanile tra Valeria Marini e Jovanotti, dunque, vengono dalla showgirl, senza però nessuna conferma e nessuna testimonianza dal cantante. Anche quando in passato la donna ha parlato di questa relazione, da parte dell’architetto del Jova Beach Party è arrivato solo silenzio.

Valeria Marini Jovanotti flirt

Non è la prima volta, infatti, che Valeria Marini si abbandona al racconto del suo flirt di un anno con Jovanotti. Anche in passato la showgirl è tornata sull’argomento, mostrando sempre il suo entusiasmo per ciò che ha vissuto col cantante. Un capitolo importante di questa storia si è consumato nel 2016, ai tempi della partecipazione della soubrette al Grande Fratello Vip. Mentre si trovava in casa con gli altri concorrenti, Valeria Marini ha ritirato fuori la storia del flirt con Jovanotti sentendo la sua canzone Ragazzo fortunato e rivelando che il cantante toscano le ha dedicato una canzone, anche se lei non ha mai capito quale. Questa dichiarazione aveva ovviamente attirato le attenzioni e la curiosità degli altri gieffini, che quindi hanno cominciato a farle delle domande sulla sua storia con Jovanotti. Anche in quel caso, la Marini aveva raccontato di come l’amore tra loro era fortissimo e di come fosse scoppiato prima che entrambi diventassero famosi. Qualche tempo prima, in un’intervista a Domenica In, la star televisiva aveva invece rivelato alcuni dettagli sul primo bacio, che era avvenuto in riva al mare, raccontando poi, come ha fatto nell’ultima intervista al Corriere della Sera, delle stelle nella notte di San Lorenzo e di come si sono incontrati in Sardegna. In un’altra circostanza aveva rivelato che Jovanotti le aveva dedicato Bella, mentre a quanto sembra il cantante e Valeria Marini hanno frequentato lo stesso liceo a Roma solo per un anno.