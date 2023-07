Alessia Marcuzzi gaffe Instagram con Stefano De Martino: cancella tardi

Alessia Marcuzzi su Instagram si sfoga dopo le polemiche sulla foto vicino a Stefano De Martino ai palinsesti Rai ma non cancella in tempo

Sta facendo ancora scalpore riempendo le pagine di gossip la foto diventata virale sui social di Alessia Marcuzzi seduta accanto a Stefano De Martino durante la presentazione dei palinsesti Rai nella sede di Napoli dell’azienda. A rendere la vicenda un caso è stata la notizia che Belen Rodriguez e De Martino si sono lasciati arrivata poco dopo questo famoso scatto. Come i più appassionati di spettacolo sanno in passato, nonostante le perentorie smentite dalle parti in causa, si era parlato di un relazione extraconiugale, un vero e proprio tradimento ai danni della showgirl argentina da parte di suo marito con Alessia Marcuzzi consumato ai tempi dell’Isola dei Famosi quando la romana era conduttrice e il napoletano inviato. Il flirt sarebbe stato scoperto dalla stessa Belen durante il lockdown leggendo dei messaggi sull’Ipad dell’ex giudice di Amici di Maria De Filippi. Dopo anni e la separazione della conduttrice di Boomerissima da suo marito Paolo Calabresi Marconi il gossip si è nuovamente infiammato anche tramite nuove indiscrezioni su questo presunto vecchio flirt che riempì le pagine dei giornali, ricordiamo sempre smentito perentoriamente con tanto di foto tra le due conduttrici ex Mediaset. Il motivo è un gesto forte di Belen Rodriguez che dal suo profilo Instagram ha rimosso tutte le recenti fotografie che la ritraevano con il suo ritrovato marito nonché padre di suo figlio Santiago. Inoltre la showgirl argentina appare in queste ore priva della fede nuziale all’anulare della mano sinistra. Questo è accaduto esattamente dopo Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino seduti vicini alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai. Molti esperti di gossip hanno infatti associato all’episodio social la rabbia di Belen nel vedere il compagno di nuovo vicino all’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi Instagram Stefano De Martino

Arriva qui la gaffe su Instagram di Alessia Marcuzzi che sta facendo discutere i followers e che sembra per alcuni una sorta di zappa sui piedi della showgirl. Dopo qualche ora dalle accuse tornate a galla sulla presunta relazione con il volto di Stasera Tutto è Possibile è infatti intervenuta con un forte sfogo sui social spiegando che quel posto a sedere le era stato assegnato dalla Rai e che in molti si erano fatti dei veri e propri film traducendo questo episodio in una storia d’amore. Nulla di male in questo chiarimento anzi se non fosse che dopo qualche istante la stessa Alessia Marcuzzi ha cancellato la storia che però è stata immortalata da alcuni utenti. Un gesto inaspettato da parte della conduttrice perché di fatto potrebbe essere visto in maniera maliziosa considerando le tante voci che si stanno rimbalzando da giorni. Anche Stefano De Martino si è reso protagonista di una storia che ha fatto discutere il mondo del gossip, ha infatti pubblicato una foto di una coppia seduta in auto ma di spalle quindi nascondendo la loro identità. C’è chi ha ipotizzato che fossero lui e Belen nello scatto, chi invece sospetta che accanto all’ex ballerino ci sia sua sorella.