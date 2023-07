Chi è Fikret di Terra Amara: ucciderà un personaggio

L’attore che fa Fikret in Terra Amara è il modello Furkan Palali: nella serie turca il suo personaggio ha un’identità segreta

L’arrivo di Fikret in Terra Amara ha portato ad un nuovo colpo di scena nella soap opera turca tanto amata anche in Italia. Il nuovo personaggio arriva con mistero nella sua città natale e porta con sé un segreto. Fikret è interpretato dall’attore Furkan Palali, nato il 27 ottobre 1986 a Konya nell’Anatolia Centrale e quindi di origini turche. Come studi ha frequentato la Dolapoğlu High School di Konya e successivamente si è laureato in ingegneria geologica all’Università Hacettepe di Ankara. Successivamente ha portato a termine un Master presso l’Università Marmara di Istanbul alla Facoltà di Radio e Televisione. Fikret di Terra Amara ha anche giocato a basket professionistico per sette anni durante i suoi studi ed è stato uno dei modelli più popolari in Turchia tra il 2010 e il 2011. Furkan Palali è stato inoltre il vincitore dei concorsi Miglior modello della Turchia e Miglior modello del mondo dopo aver firmato con l’agenzia Selin Boronkay. Ha così preso parte a molte sfilate e book fotografici, ma la passione per la recitazione ha fatto la differenza. La carriera di attore dell’attore turco Furkan Palalı è iniziata al Tuncay Özinel Theatre nel 2010. Ha frequentato un corso di recitazione creativa di 6 mesi ad Ankara e ha seguito anche diversi corsi di recitazione Nel 2010 ha fatto la sua prima apparizione nel ruolo di Aras nella serie Little Secrets. Negli anni successivi ha recitato per varie serie tv turche, tra cui Miracle, Return to Home, Resistance Karatay, No 309, Last Exit, Love Wants Labour e La mia dolce bugia. La svolta per lui è arrivata nel 2017, quando è stato scelto per interpretare il ruolo di Onur Sarıhan nella serie Last Summer Balkans 1912. In questo caso ha lavorato con Demet Özdemir, Sumru Yavrucuk ed Erdal Özyağcılar. La consacrazione, anche a livello internazionale, è arrivata grazie a Terra Amara.

Fikret in Terra Amara

Fikret di Terra Amara arriva come personaggio della soap turca tornando ad Adana a distanza di tanti anni dalla sua partenza. La sua comparsa desta subito interesse da parte del pubblico anche perché viene visto da Behice, zia di Mujgan, come un pericolo. L’uomo mette subito gli occhi sulla bella dottoressa e viene ricambiato infatti i due intrecciano una relazione passionale. Fikret di lavoro è un usuraio e ciò che lo rende così importante nella vicenda è che in realtà la sua identità è un’altra e sconvolgerà le vicende di Terra Amara. Infatti Fikret si scoprirà che è il fratello di Demir da parte di padre perché il suo genitore biologico è proprio Adnan. Inizialmente però il personaggio interpretato da Furkan Palali viene identificato come figlio legale di Fekeli ma in realtà è suo nipote. Per chi non vuole conoscere come si svilupperà la vicenda, vi consigliamo di interrompere qui la lettura perché ci saranno grossi SPOILER: il segreto di Fikret che è al centro della storia è la sua intenzione di compiere un attentato per uccidere tutti e poter ottenere così tutto il patrimonio che finora non ha mai potuto avere. Quando Fekeli scoprirà del piano ordito dal nipote avrà un infarto per il dispiacere e con il passare delle puntate le sue condizioni di salute si aggraveranno, successivamente Fikret cercherà di uccidere Demir ma una volta puntata la pistola contro il fratellastro non avrà il coraggio di premere il grilletto.