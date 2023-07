Michael Schumacher come sta: le ultime notizie fake sul suo conto

Michael Schumacher è stato oggetto di una fake news sgradevole relativamente alle sue condizioni di salute: spieghiamo cosa è accaduto e come sta oggi.

Ancora nessuna nvità sulle condizioni di salute di Michael Schumacher, purtroppo. Nonostante questo, da tempo il suo nome è diventato oggetto di numerose fake news che circolano online, come accaduto addirittura due volte proprio quest’oggi. È infatti possibile che vi siate imbattuti in storie che lo riguardano, una che lo dà per morto e l’altra per ristabilito, ma entrambe sono false: nulla di nuovo è accaduto all’ex pilota automobilistico tedesco, sparito dai radar ormai dal 2014 dopo il grave incidente che lo ha colpito l’anno precedente.

Andiamo con ordine. Nella giornata di oggi, mercoledì 12 luglio, ha iniziato a circolare una fotografia che mostrerebbe Michael Schumacher all’Autodromo di Monza, in tuta da corsa, poco prima dell’inizip della 6 Ore. In molti, vedendola in maniera decontestualizzata hanno pensato proprio a un improvviso ritorno alle corse del tedesco, ma purtroppo non è così. La fotografia è stata scattata dalla giornalista Giulia Toninelli e pubblicata su Instagram lo scorso 10 luglio, ma ovviamente non raffigura Michael Schumacher: il soggetto è il pilota della Ferrari Hypercar James Calado, colto in una posa di profilo in cui ricorda incredibilmente il giovane Schumacher. “C’è una somiglianza che sa di grande, infinita malinconia” ha scritto nella didascalia Toninelli, prima che l’immagine iniziasse a circolare, venendo scambiata per qualcosa di diverso da ciò che è.

La seconda fake news odierna sulle condizioni di Michael Schumacher è molto più sgradevole, invece. Molti siti hanno iniziato a pubblicare articoli alludendo alla morte, avvenuta quest’oggi, dell’ex pilota della Ferrari, cosa che invece non è assolutamente avvenuta. Andando oltre i titoli, si scopre che in realtà la “scomparsa” non è la sua, ma quella della sua storica vettura, la ferrari F1 del 2000, che è stata di recente messa all’asta. Un evento che segna, in un certo senso, la fine di un’epoca della Formula 1, e che alcuni titolisti hanno scelto di usare per alludere a un evento ben più drammatico. Non si tratta comunque della prima volta che, negli ultimi anni, sono circolate voci sull’improvvisa morte di Schumacher.

Michael Schumacher oggi

Oggi, Michael Schumacher ha 54 anni, essendo nato nel gennaio 1969. Sulle sue attuali condizioni di salute si sa davvero pochissimo, e molte delle voci che circolano sono false. La mattina del 29 dicembre 2013, l’ex pilota tedesco ha avuto un incidente sugli scii in Francia, battendo violentemente la testa contro una roccia. Ha riportato un grave trauma cranico e un’emorragia cerebrale, rimanendo poi in coma farmacologico presso l’ospedale di Grenoble fino al 16 giugno 2014. Per lui è dunque iniziato un periodo riabilitativo a Losanna, in Svizzera, che è durato fino al settembre dello stesso anno. In quella data, la famiglia ha deciso di riportarlo a casa per proseguire lì la terapia di ribalitazione, mantenendo il più assoluto riserbo sulle sue condizioni.

Attualmente, Michael Schumacher vive nella sua villa a Maiorca, in Spagna, accudito in ogni momento dalla moglie Corinna e da un’equipe medica specializzata. Solo i famigliari più stretti e pochissimi amici intimi (come Eddie Jordan) possono fargli visita. È confermato che non riesce a parlare, e comunica esclusivamente con i movimenti degli occhi. Guarda ancora la televisione e le gare di Formula 1, ma non sempre riconosce le persone che gli stanno intorno.