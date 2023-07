Toni Carbone morto: chi era e causa morte

È morto Toni Carbone, musicista dei Denovo: la causa della morte del produttore siciliano

Ancora un lutto nel mondo della musica. Nelle ultime ore è infatti arrivata la notizia della morte di Toni Carbone, musicista dei Denovo e produttore di tanti giovani cantanti, arrivati al successo negli ultimi anni. A dare la notizia del decesso del catanese sono stati Luca Madonia e Mario Venuti, che hanno scritto il loro ricordo sui canali social. Post dove a dominare sono commozione, tristezza e d emozione, visto che hanno vissuto insieme tanti momenti, professionali e non, come membri dei Denovo, band formata negli anni Ottanta.

L’uomo è stato colto da un improvviso malore negli scorsi giorni e le sue condizioni sono via via sempre peggiorate. 62 anni, compiuti lo scorso 22 maggio, era una figura storica del mondo musicale catanese. Infatti, oltre ai Denovo, il siciliano non ha mai smesso di occuparsi di musica, lanciando giovani artisti, organizzando e partecipando a concerti ed eventi, anche nel corso degli ultimissimi anni. Il debutto è stato al Festival Rock di Bologna del 1982 e da quel momento Toni è sempre e comunque stato in prima linea. Tanti i brani scritti per molti colleghi o cantanti poco noti, anche se non sono mancate soprattutto le collaborazioni con i suoi due grandi amici Luca Madonia e Mario Venuti. La causa della morte di Toni Carbone è un aneurisma cerebrale.

Toni Carbone Denovo

Come già detto, il nome di Toni Carbone è irrimediabilmente e totalmente legato a quello dei Denovo. La storica band ha mosso i suoi primi passi nel mondo della musica in quella che era la Catania dei primissimi anni ottanta. Infatti il gruppo si è costruito e formato attorno alle figure di Mario Venuti, chitarra, sax e voce, Toni Carbone, che suonava il basso, e i fratelli Luca e Gabriele Madonia, con quest’ultimo che era il batterista, mentre il primo, oltre a essere il chitarrista era anche il cantante. Il loro nome pare essersi ispirato un modello di pneumatico della Dunlop, ma sarebbe scelto in particolar modo per il suono fortemente accattivante. Un primo passo importante per loro è stato l’esser stati notati da Renzo Arbore, che li ha infatti poi invitati al suo programma Quelli della notte, dove hanno presentato il loro brano Animale.

La loro avventura si è inizialmente fermata nel 1990 dopo che è stato pubblicato il primo album, intitolato Venuti dalle Madonie a cercar Carbone. Un progetto che tra l’altro è nato sotto la supervisione e la produzione artistica di Franco Battiato. Nel 1997 c’è stata poi la tanta attesa reunion , con un breve tour. Il vero ritorno c’è però stato nel 2014, anno in cui ha visto la luce Kamikaze bohemien, il nuovo album dei Denovo. Un lavoro, sotto forma di vinile, composto da ben dodici brani inediti e che sono stati registrati nel 1984 ai Gas Studio di Firenze e che è stato il frutto di collaborazione importanti, come quelle con Ghigo Renzulli dei Litfiba alla chitarra e con Francesco Nemola, già al fianco di Vasco Rossi, a tromba e trombone. Insomma, la storia della musica siciliana, e non solo, passa ancora oggi dai Denovo. E quindi da Tony Carbone.