Anticipazioni Un Posto al Sole Marina scopre Lara: pericolo di vita

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 20 luglio finalmente mostrano Marina scoprire che Lara ha mentito e Tommy non è figlio di Roberto Ferri

Finalmente la puntata tanto attesa dai telespettatori di UPAS è arrivata: Marina scoprirà che Lara è una bugiarda e che il piccolo Tommy non è figlio di Roberto Ferri. Però per ogni bella notizia, si sa nelle soap, c’è ne è sempre una cattiva. La Giordano insieme alla fidata collaboratrice domestica Silvana saranno in grave pericolo. Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 20 luglio le due amiche si siederanno a tavolino e proveranno confrontandosi a ricostruire il puzzle delle bugie che la Martinelli che intrecciato per separare il grande amore che ancora c’è tra i due proprietari dei cantieri navali. Prima ricostruiscono la vicenda lenzuola entrando nel dettaglio del perché sarebbero sparite poi Marina si ricorderà di aver dato dei soldi a Lara per averla fatta sparire nonostante la gravidanza, una cifra ingente e questo ritorno all’improvviso proprio nel giorno del suo matrimonio, facendo i conti alla mano della gestazione, sembra proprio non tornare. A quel punto Silvana sarà rivelatrice di un altro dettaglio, lei è stata cacciata, con il finto furto di un anello, proprio quando la Martinelli era tornata dalla visita ginecologica e quindi in sostanza mai nessuno ha potuto constatare che la spietata nemica della Giordano fosse davvero in gravidanza. A quel punto l’imprenditrice si rende conto che il denaro dato alla sua rivale per lasciare per sempre Palazzo Palladini è stato versato per comprare un bambino, appunto il piccolo Tommy che a questo punto grazie alla pulce nell’orecchio messo da Serena a Roberto Ferri non può che essere figlio di questa famosa ragazza polacca Ida arrivata all’improvviso ed entrata subito nelle grazie della Martinelli.

Anticipazioni Un Posto al Sole Marina contro Lara

Sarebbe troppo bello però che adesso, scoperta la verità, Marina potesse subito riprendersi quello che è suo, andare da Roberto e spifferargli tutto. Il problema resta che lei e Silvana non hanno uno straccio di prova a testimoniare che Tommy non è figlio di Ferri, così iniziano ad organizzarsi e ad escogitare un piano che si divide su due piste importanti. La prima è recuperare il contatto della ginecologa che potrebbe testimoniare a loro favore nonostante il segreto professionale, dall’altra convincere Ida, di nascosto da Lara, di fare il test del DNA sia a lei che al neonato per avere un documento che certifichi per sempre l’addio da UPAS del perfido personaggio interpretato da Chiara Conti. Non sarà semplice però, stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 20 luglio l’imprenditrice a cui presta il volto Nina Soldano verrà scoperta a sua volta da Lara e insieme alla collaboratrice domestica sarà in grave pericolo di vita perché la Martinelli è disposta a tutto per tenere al sicuro il suo segreto. Per quanto riguarda i tempi relativi alla puntata clou di UPAS in cui finalmente Marina potrà mostrare le prove a Roberto Ferri che Tommy non è suo figlio e smascherare definitivamente Lara ci sarà da aspettare ancora un po’, non sarà prima di settembre.