Biglietti Concerto Taylor Swift Milano 2024: prezzi

I biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano nel 2024 sono in vendita da oggi, ma già la febbre è alle stelle: le date, tutti i prezzi e le informazioni sull’evento.

Il 2023 è un grande anno per la musica e per i concerti. Solo nelle ultime settimane, sparsi per il territorio di tutto il paese, abbiamo avuto la fortuna di ospitare artisti come i Coldplay, i Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen e i Guns N’ Roses, solo per citare alcuni dei più importanti. E poi c’è tutto il cantautorato italiano, il pop, i festival. Insomma, non possiamo proprio lamentarci, non questa volta. Anche avendo ancora in mente i fasti dell’ultimo periodo, non possiamo tralasciare ciò che succederà nel 2024 e che già sta destando grande entusiasmo nei fan. Infatti, da oggi giovedì 13 luglio 2023 e precisamente dalle ore 12, sono in vendita i biglietti per il concerto di Taylor Swift che si terrà a Milano, nella cornice stupenda dello stadio San Siro, esattamente tra un anno: il 13 e il 14 luglio 2024.

Il ritorno della cantautrice in Italia sta già assumendo le proporzioni di un evento storico, uno di quelli imperdibili. La sua attività musicale è iniziata nel 2015 e di fatto non si è mai fermata riuscendo ogni volta a catturare l’amore e il consenso dei fan. Il pop l’ha conquistato subito, ma man mano ci ha deliziato con note country e folk, per non farsi mancare nulla. I biglietti per assistere al concerto hanno un costo variabile, ovviamente rispetto al settore scelto. Il settore numerato 1 vale la bellezza di 172,50 euro, segue a ruota il numero 2 con 149,50 euro e il tre, che costa 126,50 euro. Si scende con il quattro e il cinque, il cui prezzo è 115 euro e 89,70 euro. Più abbordabili il sei e il sette: 74,75 e 63,25 euro. Da tenere in considerazione anche l’opzione front pit in piedi, per cui bisognerà sborsare 126,50 euro e il prato in piedi, dal valore di 100,05 euro.

Biglietti Concerto Taylor Swift Milano 2024 come acquistarli

L’attesa dei fan è, quindi, finita perché i più fortunati potranno assistere al concerto di Taylor Swift a Milano dopo più di dieci anni di astinenza. L’acquisto dei tagliandi, però, non è così semplice: per prima cosa, bisogna effettuare l’iscrizione a TicketOne e la registrazione alla vendita dei biglietti per Taylor Swift/ The Eras Tour entro la data limite del 24 giugno. La piattaforma poi si occuperà di estrarre un certo numero di fan, che entreranno in possesso di un codice univoco. Esso verrà inviato ai fortunati per mail entro le 17 del 12 luglio e sarà proprio la chiave per accedere all’acquisto del biglietto. È importante sapere che il codice univoco non è cedibile e non si può acquistare un numero superiore ai quattro biglietti ciascuno. Chi, invece, non sarà contattato dalla piattaforma, entrerà in una lista d’attesa e verrà ricontattato se verranno messi in vendita altri biglietti. Bisogna fare in fretta, dunque, e sperare di essere tra i prescelti, perché al concerto di Taylor Swift in Italia non si può proprio mancare.