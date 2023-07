Martina Colombari separazione da Billy Costacurta: cosa c’è di vero

La Separazione tra Martina Colombari e Billy Costacurta è un caso: la voce circola online ma sembra fake

Sono ormai una coppia storica dello star system italiano, lui opinionista sportivo e noto ex calciatore, lei modella e showgirl. Martina Colombari e Billy Costacurta stanno insieme ormai da 19 anni anni, essendosi sposati nel 2004, e sono una coppia molto amata e apprezzata dagli appassionati del gossip nel nostro paese. Tuttavia, in queste ore ha iniziato a circolare su internet la storia di una crisi nella coppia, che sarebbe, secondo alcune fonti, vicina addirittura a una drammatica separazione. Una notizia che ha ovviamente sorpreso il pubblico, che non si aspettava nulla del genere. Fortunatamente, però, possiamo dire fin da subito che si tratta di una fake news: Martina Colombari e Billy Costacurta stanno ancora assieme e al momento tra i due non c’è aria di alcuna crisi, ma qualcosa di vero c’è.

Ma da dove è uscita allora questa notizia? Alcuni siti hanno semplicemente ripreso una vecchia storia raccontata nei mesi scorsi da Martina Colombari e l’hanno spacciata in questi giorni, approfittando del 48° compleanno dell’attrice e conduttrice televisiva originaria di Riccione, celebratosi il 10 luglio. Andando oltre ai titoli ingannatori, che alludono alla “crisi” e alla “separazione” della coppia, gli articoli raccontano appunto di vecchie dichiarazioni di Martina Colombari, rilasciate lo scorso aprile al settimanale Oggi. La donna ha raccontato che, in effetti, tra i due una crisi c’è stata, ma parecchio tempo fa: “Dopo una decina d’anni che eravamo insieme” ha spiegato, anche se non ha specificato se intendeva dieci anni dall’inizio della loro relazione (nel 1996) o dal matrimonio (nel 2004).

Ad ogni modo, Martina Colombari ha descritto quel periodo come “una crepa vera”, dicendo che si sentiva trascurata da Billy Costacurta, che non la corteggiava più: “Non ero più la regina di casa” ha detto. In quel momento, la coppia si separò per un po’, ed entrambi frequentarono altre persone, anche se lei stessa ha definito queste altre storie come “poco più che un capriccio”. La crisi tra i due è stata infatti superata, e la coppia è presto tornata insieme, e anzi quella piccola crisi ha permesso al loro matrimonio di evolversi: “Prima nessuno dei due partiva coi propri amici senza l’altro, ora ci sembra normale. Se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloni rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme”. Anni dopo, Martina Colombari e Billy Costacurta sono ancora felicemente marito e moglie, e lo scorso 16 giugno hanno festeggiato 19 anni di matrimonio, come si vede dalla foto pubblicata dall’attrice sul suo profilo Instagram.

Martina Colombari figli

Come detto, Martina Colombari e Billy Costacurta sono sposati dal 2004 e stanno insieme dal 1996. In precedenza, l’allore difensore del Milan era stato spostato con Floriana Lainati, tra il 1994 e il 1996, ma l’unione tra i due era poi stata annullata dalla Sacra Rota. Lei era invece stata fidanzata, tra il 1991 e il 1995, con il celebre sciatore Alberto Tomba, ma mai sposata. Dal matrimonio tra Martina Colombari e Billy Costacurta è nato, proprio nel 2004, Achille, l’unico figlio della coppia.