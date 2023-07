Un Posto al Sole Silvana chi è l’attrice che la interpreta

Un Posto al Sole è una fiction che da anni cattura l’attenzione del pubblico Rai. Il ritorno di Silvana ha raccolto molto curiosità: chi è e chi interpreta questo personaggio.

Uno dei personaggi che negli ultimi tempi è tornata in Un Posto al Sole e che è strettamente legata a due protagonisti della soap opera targata Rai e ambientata a Napoli, è Silvana. Magari così non vi dice nulla, ma si tratta della storica governante di casa Ferri. Ripercorrendo le vicende della serie, era stata allontanata per via di un presunto furto. Si trattava solo di un marchingegno di Lara che continua a mettersi in mezzo nell’amore tra Roberto e Marina. Dato che la nuova governante, di nome Lia, è stata licenziata, i due imprenditori in carriera vivono nel caos e hanno bisogno di qualcuno che li aiuti. Proprio per questo, è stata richiamata Silvana, scagionata dall’accuso di furto precedente e che diventerà cruciale nelle prossime puntate soprattutto come spalla per Marina nel tentativo di incastrare finalmente Lara. Infatti proprio la cameriera è un personaggio chiave nella vicenda che da mesi sta conquistando i fan della soap opera ambientata a Napoli. È proprio lei che insieme a Marina mette in ordine gli eventi e riesce a capire l’inganno della Martinelli riguardo a Tommy. Già da tempo conosciamo nel cast di UPAS l’importanza del ruolo di Silvana perché rappresenta la spalla di Marina Giordano in situazioni difficili ed è riuscita in diverse occasioni a mediare nella coppia Ferri Giordano. Il personaggio di Silvana è interpretato da Anna D’Agostino, un’attrice rigorosamente napoletana di 44 anni. La sua carriera comunque non è per nulla trascurabile e quasi sicuramente vi sarà capitato di pensare di averla vista altrove. Noi siamo qui anche per risolvere dubbi di questo tipo.

Chi è Silvana di Un Posto al Sole: nome attrice e dove ha già lavorato

Anna D’Agostino che è Silvana in Un Posto al Sole è nata nel 1979 e ha già preso parte a diverse serie tv, ma soprattutto ha grandi esperienze in teatro, cinema e quindi anche in televisione. Sicuramente uno dei ruoli più importanti è stato quello in “La Squadra”, ma potete ricordarla anche in Il camorrista per bene, Sodoma, Vacanz…ieri, oggi, domani. La sua più recente partecipazione è, invece, quella in “La Parrucchiera”. L’attività in Un Posto al Sole è iniziata dal 2015 e acquisendo man mano sempre più importanza nelle vicende della soap. Per quanto riguarda la vita privata, c’è da dire che Anna D’Agostino resta un personaggio piuttosto riservato. Infatti, non ci sono grandi informazioni su di lei o la sua famiglia, soprattutto ne circolano raramente. Si può comunque scorrere il suo profilo Instagram e capire facilmente che ha un marito e tre figli, con cui spesso si ritrae in pose simpatiche o tenere. Ora sapete tutto ciò che c’è da sapere e le prossime volte che accenderete il televisore a tavola, insieme con i vostri cari, potete spiegargli chi è Silvana di Un Posto al Sole e qual è la bravissima attrice che la interpreta.