Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale ultima puntata: tragico finale

Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale ultima puntata: scopriamo come finisce l’amata serie televisiva turca di Mediaset, che ha ormai raggiunto il suo epilogo.

Grande successo per La ragazza e l’ufficiale, la nuova serie turca in onda in queste settimane su Canale 5, che è arrivata ormai al suo gran finale. La serie è basata sui romanzi di Nermin Bezmen, non molto conosciuti in Italia ma estremamente popolari in Turchia, e ispirati anche alla storia famigliare della 69enne scrittrice turca. 21 episodi da 100 minuti ciascuno circa, approdati sulla prima serata di Canale 5 lo scorso 9 giugno, e che venerdì 21 luglio vedranno la loro attesissima conclusione. Il pubblico di Mediaset, ormai appassionatosi ai più recenti prodotti della televisione turca (dopo il grande successo ottenuto dalla soap opera Terra Amara) è ansioso di sapere come andranno a finire le vicende dei protagonisti, sull’affascinante sfondo storico della Turchia di inizio Novecento, tra fine della Prima Guerra Mondiale e la caduta dell’Impero Ottomano, che porta con sé radicali cambiamenti nella vita di tutti.

La ragazza e l’ufficiale è infatti un intrigante dramma sentimentale a sfondo storico, che racconta la travagliata storia d’amore tra il giovane ufficiale turco di Crimea Kurt Seyit e una ragazza russa, Sura Verjenskaya, sfidando per questo il volere del proprio padre, che lo preferirebbe di gran lunga sposato a una ragazza turca. In mezzo a una guerra catastrofica e alla rivoluzione russa, Seyit e Sura decidono di lasciare la Russia per riparare a Istanbul, imparado a vivere tra mille difficoltà in un mondo che cambia a grande velocità. Dopo i tanti problemi affrontati nel corso della serie, come si concluderanno ora le vicende di La ragazza e l’ufficiale? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni La ragazza e l’ufficiale come finisce

Le anticipazioni sulla serie sono note, dato che lo show è andato originariamente in onda in Turchia sul canale Star Tv nel corso del 2014, ed è quindi già concluso. In quest’ultimo episodio, che vedremo in tv su Canale 5 venerdì 21 luglio, la relazione tra Seyit e Sura verrà messa a dura prova dagli eventi, e alla fine la coppia di protagonisti finirà incredibilmente col separarsi. Dopo essersi infatt vendicato di Petro, uccidendolo, Seyit finirà per sposare un’altra donna, la turca Murvet, lasciand Sura, che deciderà quindi di abbandonare per sempre Istanbul. Come sua ultima decisione, per, la donna russa deciderà di andare a trovare i due novelli sposi, augurando loro ogni bene, prima di uscire per sempre dalle loro vite.

Un finale senza dubbio sorprendente e inaspettato, che spezzerà il cuore a molti spettatori e spettatrici, che avevano scommesso su un lieto fine per la travagliata storia d’amore tra i due protagonisti. Ma non bisogna disperare, perché in realtà le vicende di La ragazza e l’ufficiale non sono davvero concluse qui. Infatti il prossimo 21 luglio terminerà solamente la prima stagione della popolare serie turca, ma ne arriverà presto una seconda aggiungendo 8 episodi conclusivi ai 13 già trasmessi. La serie è andata in onda nel corso del 2014 in Turchia, divisa in due parti, e seguirà un simile destino anche su Canale 5: lo show andrà infatti avanti con la seconda e ultima stagione fino all’8 settembre 2023. Solo allora sapremo veramente il destino di Seyit e Sura e del loro amore.