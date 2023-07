Carmen Borriello di Very e Sasy ha partorito: indelicato giallo cognome

Auguri a Carmen Borriello che ha partorito suo figlio Sasy nato dalla relazione con Kekko: la figlia di Very e Sasy di TikTok è mamma

Carmen Borriello figlia della star di TikTok Veronica, meglio conosciuta sulla piattaforma social con il nickname Very e Sasy ha partorito ed è già giallo sul cognome del figlio a causa di un indizio scoperto dai fan. La gravidanza della ragazza è stata al centro dell’attenzione social fin dall’annuncio perché quella che sembrava una bellissima favola d’amore tra lei e il suo fidanzato è andata in crisi. Carmen ha detto di aspettare un figlio ancora prima che compisse 18 anni di età e a gennaio scorso era fidanzata con Kekko suo coetaneo di appena un anno più grande e da sempre definito il suo grande amore. Sembrava tutto bellissimo tra video su TikTok di coppia, dichiarazioni su un figlio voluto e non una gravidanza inattesa e gioia infinita per questo lieto evento. C’è stata poi l’improvvisa rottura tra la figlia di Very e Sasy e il suo ragazzo con uno strascico di polemiche arrivate fino al parto. A fare luce sul perché Carmen e Kekko si sono lasciati sono stati entrambi dopo mesi dall’addio ma con due versioni discordanti. La Borriello ha rivelato che non si sono più riappacificati dopo una furiosa litigata perché il fidanzato aveva interpretato male una sua esclamazione in una telefonata scambiando un classico intercalare napoletano per un’offesa a sua madre.

Carmen Borriello di Very e Sasy: il cognome del figlio

Kekko ha invece detto che la rottura definitiva è avvenuta perché i genitori di lei, Very e Sasy, si intromettevano troppo. Nella vicenda si è anche inserita qualche volta in un video TikTok la madre di Kekko ed ex suocera di Carmen Borriello per difendere suo figlio dalle accuse di essere stato completamente assente durante la gravidanza della ragazza. Infatti i tigrotti, il nomignolo usato dalla stessa Veronica Borriello per chiamare i suoi fan, hanno sempre creduto alla versione della futura mamma tenendole compagnia virtuale durante una gravidanza in cui è stata abbandonata dal padre del suo futuro figlio. Ricorderete il caso prima ecografia: Very e Sasy e Carmen hanno detto che Kekko c’era ma era sempre attaccato al telefono non curandosi di questo momento così importante e il ragazzo ha smentito dicendo che erano solo bugie e affermando di volere fortemente Sasy e che sul loro figlio in comune non sarebbe ricaduto il rapporto controverso con la famiglia Borriello. Dopo che Carmen ha partorito Kekko ha pubblicato dopo alcuni istanti un video di gioia su TikTok per la nascita del piccolo così come Very e Sasy hanno mostrato ai follower il post parto della ragazza e il neonato. C’è stato però chi è stato particolarmente indelicato in queste ore caratterizzato da un lieto evento di vitale importanza. Diversi utenti hanno notato che sulla culla di Sasy il nome del bambino è Salvatore Borriello e hanno quindi dedotto che il bambino porterà il cognome della mamma e non quello del padre come era stato detto in precedenza da tutte le parti in causa. In realtà non trattandosi di un documento ufficiale né dell’anagrafe potrebbe essere anche prassi mettere il cognome della mamma dato che lei ha partorito ed è lei che si trova in degenza in clinica per non creare caos. Anche se fosse il contrario però non è certo il momento di farsi queste domande. Ancora auguri a Carmen!