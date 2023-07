Fahriye Evcen chi è Murvet in La ragazza e l’ufficiale: sposa una star

Fahriye Evcen, 37 anni, è l’attrice che interpreta Murvet in La ragazza e l’ufficiale fiction turca in onda su Canale 5: chi è e vita privata

Fahriye Evcen è l’attrice che interpreta Murvet in La ragazza e l’ufficiale. Nata in Germania il 4 giugno 1986, sotto il segno dei Gemelli, ha 37 anni ed è di origine turca da parte di madre, di nome Hatime, e greca da parte di padre, Ramazan. Ha tre fratelli: Ayşen, Demet e Neşe. In numerose interviste ha dichiarato di aver vissuto momenti difficili con la sua famiglia quando era piccola ma di aver sempre avuto la speranza di poter ribaltare la sorte e raggiungere il successo. Quando aveva sette anni, i neonazisti iniziarono a bruciare le case dove vivevano i turchi nella città di Solingen e la famiglia dell’attrice era costretta a tenere sempre le luci spente in casa per non attirare l’attenzione. Murvet in La ragazza e l’ufficiale ha iniziato la sua carriera in Turchia partecipando prima ad uno show televisivo e poi entrando nel cast della sua prima fiction. Contemporaneamente ha iniziato la sua carriera da modella ottenendo numerosi premi e attirando le attenzioni di tante agenzie europee e statunitensi. Tutto è iniziato a Istanbul, città che ha adottato per certi versi la futura attrice dopo gli anni trascorsi a studiare. Infatti Fahriye Evcen ha prima frequentato la facoltà di sociologia all’Università Heinrich-Heine di Düsseldorf ma non ha completato i suoi studi in Germania perché aveva già ricevuto le prime offerte di lavoro e così ha deciso di andare in Turchia dalla madre optando per un cambio di studi e scegliendo storia all’Università Bogazici dove si è laureata nel 2014. Inoltre attratta dal mondo del cinema ha seguito anche alcuni corsi di recitazione per migliorare le sue doti e aumentare il proprio bagaglio. Il debutto cinematografico è avvenuto con il film intitolato “Cennet”, uscito nel 2008, successivamente ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista nel film Ask Tutulmasi. Tra le curiosità su Murvet di La ragazza e l’ufficiale la sua capacità di parlare fluentemente quattro lingue: turco, inglese, tedesco e spagnolo.

Fahriye Evcen vita privata

L’attrice turca Fahriye Evcen ama trascorrere il tempo libero con la famiglia e le amiche, ha infatti raccontato più volte di avere amici d’infanzia e amici del college che appena può cerca di rivedere perché legatissima a loro. La vita privata di Murvet in La ragazza e l’ufficiale è però caratterizzata dall’amore per suo marito l’attore e modello Burak Özçivit, sposato il 29 giugno 2017 al Said Halim Paşa Mansion di Istanbul. Il loro matrimonio ha attirato l’attenzione del gossip perché il marito di Fahriye Evcen è un interprete famosissimo in Turchia grazie al suo ruolo da protagonista nella soap Kara Sevda nel ruolo di Kemal Soydere. La coppia ha due figli: il primo si chiama Karan ed è nato il 13 aprile 2019, mentre il secondogenito è Kerem ed è nato il 18 gennaio 2023. Prima di sposare Burak Özçivit, Murvet in La ragazza e l’ufficiale ha avuto una lunga relazione con l’attore, regista e musicista turco Özcan Deniz. I due hanno iniziato una relazione nel 2008 e si sono lasciati nel 2012. Successivamente ha avuto anche un breve flirt con l’attore turco Barış Bağcı un mese dopo dopo aver rotto con Özcan Deniz.