Will Smith morto: la verità sull’attore e perché se ne parla

Will Smith morto: ennesimo bufala circolata in questi giorni sulle condizioni di salte del celebre attore statunitense. Ecco come stanno le cose veramente.

No, Will Smith non è morto. Ormai le fake news sull’eventuale dipartita del celebre attore statunitense sono diventate un trend ricorrente di internet, almeno in Italia. Il 13 luglio è circolata la notizia della morte di Will Smith, che però non ha trovato alcuna conferma, ed è quindi da ritenersi falsa. Online sono circolate anche alcune immagini ritoccate per rendere il tutto ancora più credibile, ma in realtà si tratta appunto solo di fotomontaggi. Per quanto se ne sa, dunque, Will Smith sta bene, anche se da qualche tempo è un po’ lontano dai riflettori.

Anche per questo, visto che nell’ultimo periodo di lui si sta parlando poco, alcuni siti pensano di guadagnare facilmente clic spacciando la notizia della sua morte. D’altronde, già lo scorso 8 luglio era circolata la stessa fake news. Dopo il discusso episodio dello schiaffo a Chris Rock durante la serata degli Oscar del 2022, tenutasi a fine marzo di quell’anno, Will Smith è un po’ sparito dalle scene, date le reazioni molto negative che la sua azione aveva suscitato. L’attore originario di Filadelfia ha così deciso di restare lontano dai riflettori per un po’, e solo verso dicembre si è tornato un poco a parlare di lui. Questa relativa scarsità di informazioni e apparizioni pubbliche ha quindi alimentato il mercato delle fake news sul suo conto, tra cui appunto anche quelle sulla sua possibile morte.

Niente di più falso, però. E per sincerarsene basterebbe fare un salto sui suoi canali social ufficiali: sul suo profilo Instagram, che vanta ben 63 milioni di follower, l’ultimo post risale proprio a ieri, 13 luglio, e ovviamente non fa pensare affatto che l’attore abbia anche solo problemi di salute. Ma, come si diceva, le fake news che lo danno per morto sono ormai ricorrenti, visto che stiamo parlando di un attore molto famoso e molto amato dal pubblico, il cui decesso può generare, anche se falso, molte visualizzazioni online. Basti pensare che già nel 2017 una simile notizia era divenuta virale, dopo che molti avevano scambiato il sito che l’aveva pubblicata (larepubbica.com) con quello del più noto quotidiano italiano (larepubblica.it). Addirittura, cercando su internet, si scopre che la prima fake news sulla morte di Will Smith risale addirittura a 14 anni fa, e sosteneva che fosse morto in un incidente d’auto.

Will Smith oggi cosa fa

In definitiva, oggi Will Smith sta bene e non c’è nulla di noto per cui ci si debba preoccupare in merito al suo stato di salute. L’attore americano spegnerà 55 anni il prossimo 25 settembre, e come detto ha bassato diversi mesi seguendo un profilo molto basso, dopo lo schiaffo a Chris Rock alla notte degli Oscar del 2022. Verso dicembre, le sue interviste e apparizioni pubbliche sono tornate a farsi più frequenti, soprattutto per promuovere il film di cui è stato protagonista, Emancipation – Oltre la libertà, in vista proprio degli Oscar. Va però detto che all’ultima edizione degli Academy Awards il film non ha ricevuto nemmeno una candidatura. L’attore di Filadelfia sta quindi cercando di riprendersi dallo scandalo del confronto con Chris Rock, e al momento la sua carriera va un po’ a rilento. Ad oggi è produttore esecutivo della serie tv Bel-Air, remake di quella da lui interpretata tra il 1990 e il 1996, mentre è in produzione un quarto film della saga di Bad Boys, previsto in uscita per il 2024.