Vite al Limite Renee oggi morta: il motivo fa riflettere il dott Now

Renee di Vite al Limite era una ex modella curvy che però ha concluso il suo percorso verso il dimagrimento in maniera tragica: la causa della morte

Renee Biran aveva deciso di partecipare a Vite al Limite nel 2018 e si è recata a Houston, in Texas, per consultarsi con il dottore Younan Nowzaradan. Durante la sua visita, ha avuto problemi respiratori, quindi è andata in ospedale. Renee pesava 286 kg quando ha deciso di affidarsi alle cure del chirurgo con l’obiettivo di perdere abbastanza peso per avere l’ambito intervento di bypass gastrico. Renee voleva perdere peso perché aveva iniziato ad avere numerosi problemi di salute e per l’ex modella curvy e sostenitrice del movimento “grasso è bello” era necessario riuscire a togliere i kg in eccesso per non rischiare grosso. Il percorso però è stato voluto e solo a febbraio 2020 è riuscita a perdere oltre 100 kg e riuscire ad ottenere l’ok per l’operazione. Durante le sue giornate Renee di Vite al Limite aveva aggiornato la famiglia e i tanti fan sui social condividendo occasionalmente citazioni ispiratrici e foto di famiglia su Facebook. Con un corpo più snello era pronta per l’intervento e così è stato. Il suo sogno si sta realizzando infatti aveva perso ben 115 kg anche grazie all’operazione di bypass gastrico.

Vite al Limite Renee causa morte

Tutto sembrava andare per il meglio per Renee che proseguiva la sua dieta, continuava ad allenarsi ed era pronta ad una nuova operazione (per la pelle in eccesso). Poco dopo aver ottenuto l’ok però arrivare l’imprevedibile, una notizia che cambia totalmente la vita della paziende di Vite al Limite. Renee è stata trasferita in una casa di cura poiché era gravemente malata, le era stata diagnostica la sindrome di Guillain-Barré rara malattia autoimmune per cui il sistema immunitario del corpo attacca i suoi nervi causando debolezza e formicolio alle estremità causando a volte anche la paralisi. La diagnosi ha quindi costretto la donna a rivalutare ogni aspetto e sospendere a tempo indeterminato il suo percorso per dimagrire. Una decisione sofferta ma necessaria per risolvere i problemi di salute. Dopo qualche mese però un’altra notizia trasforma il percorso di Renee di Vite al Limite in tragedia.

I fan del programma avevano iniziato a preoccuparsi quando si resero conto che Renee non aggiornava più i social sulle sue condizioni. Una situazione strana considerando come la protagonista del programma del dott. Nowzaradan era legata ai suoi fan e aveva mostrato grande abnegazione per raggiungere i suoi obiettivi. Ciò che è successo è qualcosa di incredibile e inaspettato. Renee di Vite al Limite è morta il 14 maggio 2021. Secondo diverse fonti poi confermate anche dalla famiglia della donna, la causa della morte di Renee sono complicazioni dovute alla sindrome di Guillain-Barre. Una morte assurda considerando come solo il 3-5% dei pazienti a cui viene diagnosticata la malattia muore per complicazioni, come infezioni del sangue, coaguli polmonari o paralisi muscolare. Ad essere letale per Renee è stato il suo peso che ha contribuito ai suoi problemi di salute legati alla malattia.