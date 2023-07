Adriano Celentano oggi malattia e separazione: la verità e l’inganno

Adriano Celentano oggi ha 85 anni ed è costretto a combattere contro le notizie sulla sua malattia e sulla separazione dalla sua storica moglie Claudia Mori

Sono ormai mesi se non anni che periodicamente arrivano ultime notizie sconcertanti su come sta oggi Adriano Celentano. Nonostante la smentita di un malore del Molleggiato con conseguente ricovero d’urgenza, il vortice di cronaca e gossip continua ad abbattersi sul cantante. Tra le voci più insistenti quelle di una malattia della voce di Una carezza in un pugno che lo lascerebbe da anni lontano dalle scene, tra l’altro non l’unica lotta che starebbe sostenendo. La separazione di Adriano Celentano da Claudia Mori è un altro argomento che periodicamente balza fuori con titoloni ovunque su tradimenti, matrimonio finito con grandi conseguenze e ricadute sull’equilibrio familiare consolidato in oltre 60 anni di amore. Il matrimonio tra i due cantanti è stato celebrato il 14 luglio del 1964 nella Chiesa di San Francesco a Grosseto in un orario insolito, le 3.30 di notte, per evitare di finire sulle copertine patinate dell’epoca. La coppia si è conosciuta sul set del film Uno strano tipo, un colpo di fulmine che portò il Molleggiato a lasciare la sua fidanzata dell’epoca, Milena Cantù. Il sodalizio artistico continua sulle scene in diverse pellicole e con le canzoni La coppia più bella del mondo e Non succederà più. Sono tre i figli di Adriano Celentano: Rosalinda, Giacomo e Rosita, tutti nati dal matrimonio con Claudia Mori. La primogenita Rosita ha 58 anni è stata conduttrice televisiva e speaker radiofonica, ha anche debuttato nel mondo della musica. Tra i suoi lavori anche la conduzione del Festival di Sanremo. Giacomo ha 57 anni e dopo un’apparizione anche al Festival di Sanremo si è tenuto lontano dal mondo dello spettacolo, le ultime notizie lo volevano cantante a tema religioso perché la fede lo ha salvato dalla depressione come raccontato nel suo libro. Rosalinda oggi ha 55 anni, è un’attrice ed è stata una delle prime in Italia tra i personaggi famosi a fare coming out ed ha fatto una piccola parte ne La Passione di Cristo di Mel Gibson.

Adriano Celentano oggi come sta

Adriano Celentano oggi sta bene nonostante le notizie sulle sue condizioni di salute che si sono rivelate false e c’è un motivo. Spesso si sono veicolate informazioni subdole parlando di una lotta alla malattia del Molleggiato che in realtà non riguardava lui stesso ma la battaglia vinta contro la depressione da parte di suo figlio Giacomo, un gioco di parole che ha indotto tantissimi a credere che Adriano Celentano abbia una malattia. Anche per quanto riguarda la separazione del cantautore con Claudia Mori si tratta di fake news che hanno radicato sfruttando delle vecchie dichiarazioni di entrambi i coniugi riguardo ad un periodo di crisi attraversato negli anni Ottanta e in particolare quando Adriano Celentano ha lavorato a due film con Ornella Muti, Innamorato Pazzo e Il bisbetico domato. All’epoca infatti tra i due pare esserci stato un flirt con tanto di lettere pubblicate da diversi quotidiani. Infine è stata smentita dallo stesso ufficio stampa della voce di Io non so parlar d’amore la notizia di un malore con ricovero d’urgenza all’ospedale di Monza di Adriano Celentano. Si parlava di problemi di circolazione del sangue che si sono anche in questo caso rivelate fandonie.